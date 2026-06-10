tva (1).png

¿Sin servicio en la Línea B? Esto dicen los usuarios sobre el avance de trenes

Que el caos del Metro CDMX no sea un contratiempo para tus actividades laborales o cotidianas; mantente informado con nuestras actualizaciones en vivo.

¿Cómo va el Metro CDMX?
Actualizaciones en vivo sobre el avance del Metro CDMX|Metro CDMX

Escrito por: Ollinka Méndez

Aquí puedes encontrar EN VIVO todo sobre el avance, cierre de estaciones y retraso de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX. Reduce los contratiempos con nuestras actualizaciones.

Empezamos mal: Líneas 7 y B con avance LENTO esta mañana EN VIVO

¿Qué está pasando en la Línea B del Metro CDMX y por qué no hay trenes?

Usuarios reportan esperas en la Línea B e incluso la falta de servicio. Ante ello, el Sistema de Transporte informó que se realiza una revisión de vías.

Estas Líneas tiene afluencia alta en estos momentos

Las Líneas 1, 3, 7, 12, A y B registran afluencia alta y tiempos de espera variables en andenes. Toma tus precauciones.

¿Qué está pasando en las Líneas 7 y B?

Usuarios reportan avance lento tanto en la Línea 7 comno en la Línea B, lo que ocasioan que comience a acumularse la cantidad de pasajeros. Toma tus precauciones.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX

Notas