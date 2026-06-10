¿Sin servicio en la Línea B? Esto dicen los usuarios sobre el avance de trenes

#MetroAlMomento:

Las Líneas 1, 3, 7, 12, A y B registran afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema apoya en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.



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