¿Sin servicio en la Línea B? Esto dicen los usuarios sobre el avance de trenes
Que el caos del Metro CDMX no sea un contratiempo para tus actividades laborales o cotidianas; mantente informado con nuestras actualizaciones en vivo.
Aquí puedes encontrar EN VIVO todo sobre el avance, cierre de estaciones y retraso de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX. Reduce los contratiempos con nuestras actualizaciones.
Empezamos mal: Líneas 7 y B con avance LENTO esta mañana EN VIVO
¿Qué está pasando en la Línea B del Metro CDMX y por qué no hay trenes?
Usuarios reportan esperas en la Línea B e incluso la falta de servicio. Ante ello, el Sistema de Transporte informó que se realiza una revisión de vías.
¿Por qué en ciudad azteca mencionan que ya no hay servicio? ¿Porque el servicio de apoyo inicia en Múzquiz, que pasa con azteca?@MetroCDMX— Billie Holiday (@DaltonicoMorado) June 10, 2026
Estas Líneas tiene afluencia alta en estos momentos
Las Líneas 1, 3, 7, 12, A y B registran afluencia alta y tiempos de espera variables en andenes. Toma tus precauciones.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 10, 2026
Las Líneas 1, 3, 7, 12, A y B registran afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema apoya en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.
Mantente informada e… pic.twitter.com/55jRKQsKn9
¿Qué está pasando en las Líneas 7 y B?
Usuarios reportan avance lento tanto en la Línea 7 comno en la Línea B, lo que ocasioan que comience a acumularse la cantidad de pasajeros. Toma tus precauciones.
¿Qué pasa en la #L7 #ElRosario el anden ya esta casi lleno?— 𝕾𝖍𝖆𝖉𝖔𝖜𝖙𝖊𝖘𝖘 (@Cerestess) June 10, 2026
Tenemos tren de la vía lateral pero se ve que no ha llegado ningún tren en varios minutos, adicional en la App CDMX no indican ninguna averia 😢🫣😔