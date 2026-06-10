Hallan el cuerpo de un hombre dentro de un respiradero del Metro CDMX; al parecer se trata de un suicidio

En las primeras horas de este 10 de junio 2026, se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años de edad, al interior de uno de un respiradero del Metro CDMX.

Los hechos ocurrieron en calles de Circuito Interior y 13 de Septiembre, en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Hombre se quita la vida dentro de un respirador del Metro CDMX

Los primero reportes indican que el hombre de 60 años de edad, aparentemente se habría quitado la vida dentro de un respiradero del Metro CDMX; sin embargo, las autoridades continúan investigando el caso.

No se reportaron afectaciones en el avance del Metro CDMX, por lo que el servicio continuo con normalidad.

Elementos de bomberos y policías de la Ciudad de México acudieron al lugar de los hechos para realizar los trabajos correspondientes; la circulación de la zona no se vio afectada por estas labores.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, o si ya fue reconocida por algún familiar cercano. Por el momento no hay información sobre cómo llegó hasta ese lugar, así como la razón por la que se quitó la vida.

#LoÚltimo | Un hombre de aproximadamente 60 años, en situación prioritaria, fue hallado sin vida tras presuntamente quitarse la vida dentro de un respiradero del Metro, en Circuito Interior y 13 de Septiembre, colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, #CDMX.… pic.twitter.com/2boWUkGMIT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2026

Encuentran un hombre sin vida al interior de un departamento en Tlatelolco

El hallazgo del cuerpo del hombre de 60 años, se convierte en el segundo caso de este tipo, durante la segunda semana de junio.

El pasado 9 de junio 2026, un hombre de 50 años fue encontrado sin vida dentro de un departamento en Tlatelolco. Al parecer, la víctima contaba con varios días de haber fallecido, pues los vecinos reportaron n fétido olor.

El hombre no contaba con huellas de violencia, por lo que las autoridades capitalinas investigan la causa de muerte. Se desconoce la identidad de la víctima, así como el si ya fue reconocida por alguno de sus familiares.

#AlMomento | Movilización de cuerpos de emergencia en Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc.



Vecinos alertaron sobre una persona sin vida dentro de un departamento del edificio Sinaloa.



Autoridades confirmaron el deceso y en breve ampliarán la información.



El reporte es de… pic.twitter.com/2cnLF44gDv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

¿Qué pasa cuando hallan un cadáver en el Metro CDMX?

Al hallar un cadáver dentro del Metro CDMX, las autoridades del medio de transporte activan inmediatamente el Protocolo de Atención Inmediata, lo que implicaría una suspensión del servicio en la línea afectactada.

Este protocolo aplica para la zona de andenes, túneles, respiraderos o la zona de vías.

Al realizar el corte de energía, comienza la intervención de los paramédicos para certificar el deceso, y la llegada de los peritos de la Fiscalía para el levantamiento del cuerpo.