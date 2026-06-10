Rutas alternas para evitar los cierres viales en Calzada de Tlalpan por velada de madres buscadoras este miércoles

Si te desplazas habitualmente por el sur de la Ciudad de México, saca el mapa y planifica tu regreso a casa. El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para evitar por completo la Calzada de Tlalpan a partir de las 07:00 de la tarde de este miércoles.

El motivo del corte vial es una velada pacífica programada por colectivos de madres buscadoras. Debido a que las autoridades fijaron un perímetro de seguridad estricto que impide a los manifestantes pasar de la "última milla", es decir, la zona perimetral más cercana al punto de reunión, se prevén cierres vehiculares, asentamientos y desvíos de tránsito importantes en las inmediaciones de esta arteria.

¿Cuáles son las opciones? Rutas alternas a Calzada de Tlalpan recomendadas

Para salir o ingresar a las colonias de la zona sur sin quedar atrapado en el tráfico, la Secretaría de Gobierno recomienda utilizar las siguientes vialidades paralelas:



Avenida División del Norte: Excelente opción tanto para conectar hacia el centro de la ciudad como para avanzar rumbo a la zona de Coapa y Xochimilco.

Excelente opción tanto para conectar hacia el centro de la ciudad como para avanzar rumbo a la zona de Coapa y Xochimilco. Eje Central Lázaro Cárdenas (Avenida Cien Metros/Eje Central): Flujo directo para quienes buscan una alternativa paralela a Tlalpan

Flujo directo para quienes buscan una alternativa paralela Anillo Periférico (Sur): Ideal para rodear el conflicto si te diriges hacia la zona de Hospitales, San Ángel o la salida a Cuernavaca.

Ideal para rodear el conflicto si te diriges hacia la zona de Hospitales, San Ángel o la salida a Cuernavaca. Avenida Insurgentes Sur: Aunque suele registrar carga habitual, es una vía libre de bloqueos para conectar el sur con el resto de la capital.

Aunque suele registrar carga habitual, es una vía libre de bloqueos para conectar el sur con el resto de la capital. Viaducto Tlalpan: Úsalo con precaución únicamente si vienes bajando de la autopista, buscando incorporarte de inmediato a carriles laterales hacia el oriente o poniente antes de llegar al cruce conflictivo.

Las autoridades exhortan a la población a anticipar sus salidas, mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de vialidad de la CDMX y respetar las indicaciones del personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estará coordinando los desvíos.

