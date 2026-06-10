Alfredo asesinó y huyó a EU: el caso de un trailero feminicida en Sonora

Alfredo era trailero, pero privó de la vida a una mujer. Este feminicida era buscado en Sonora, estado donde ocurrieron los hechos, sin embargo, el responsable estaba prófugo y se escondió en Estados Unidos.

Los hechos fueron investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la cual confirmó este 10 de junio de 2026 que el feminicida fue sentenciado por los hechos registrados hace dos años.

Feminicidio en Sonora agredió a Eva cuando iban en un camión

Alfredo garedió a una mujer llamada Eva Amanda "N" el 6 diciembre de 2023. Ese día, ambos viajaban a bordo de un tractocamión sobre la Carretera Internacional, tramo Hermosillo-Guaymas, cuando ocurrió la agresión.

Entre los kilómetros 247 y 231 de esta vialidad, Alfredo la golpeó causándole diversas lesiones, entre ellas traumatismo severo en el cráneo provocado con un objeto contundente, lesión que provocó la muerte de la mujer.

Un feminicidio que estremeció a México



Un seguro de vida por 300 mil pesos y "bromas" sobre cobrarlo serían el móvil detrás del asesinato de Margarita “N” y sus tres hijas en Bahía de Kino, #Sonora.



La @fgjesonora vinculó a proceso a Jesús Antonio “N”, presunto autor del… pic.twitter.com/RHwT6kTYkV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2025

Trailero escapó a Estados Unidos para evadir la justicia en Sonora

La investigación de la Fiscalía de Sonora determinó que, tras cometer la agresión, el responsable abandonó el cuerpo de la víctima sobre la carretera, a la altura aproximada del kilómetro 23, con la intención de evadir su responsabilidad y se mantuvo prófugo al escapar a Estados Unidos.

Un cruce de información entre la fiscalía estatal y las autoridades de ese gobierno permitió ubicar a este trailero acusado de feminicidio en Sonora.

Trabajos de coordinación con personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), permitieron localizarlo el 30 de junio de 2024 en el estado de Arizona.

El trailero fue entregado a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para que los agentes pudieran aprehenderlo.

Sentencian a trailero por feminicidio en Sonora: ¿cuántos años le dieron?

Alfredo recibió una sentencia condenatoria de 60 años, 7 meses y 15 días de prisión por el delito de feminicidio cometido en perjuicio de Eva Amanda “N”, en Hermosillo.

También el Tribunal le impuso una multa de 401 mil 952 pesos y el pago de 66 mil 704.80 pesos por concepto de reparación del daño moral, para un total de 468 mil 656.80 pesos a favor de la familia de la víctima.