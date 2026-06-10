Capturan a Dylan Sebastián “N”, vinculado al ataque contra la diputada Diana Sánchez Barrios en octubre 2024

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, confirmo la captura de Dylan Sebastián "N", objetivo generador de violencia en la capital del país, además de estar relacionado con el ataque contra la diputada Diana Sánchez Barrios en el mes de octubre del 2024.

Homicidio, narcotráfico y ataque a Diana Sánchez: Historial delictivo de Dylan "N"

Dylan Sebastián "N" está relacionado con un grupo delictivo que opera en la zona centro de la Ciudad de México. Esta vinculado con al menos dos eventos de disparos y feminicidio, uno en Tláhuac y otro en Venustiano Carranza.

Además, está relacionado con el ataque a Diana Sánchez Barrios, diputada en la alcaldía Cuauhtémoc, ocurrido el pasado 17 de octubre del 2024 en calles del Centro Histórico.

El sujeto es acusado por los delitos de narcomenudeo, homicidio calificado, así como de transfemincidio en grado de tentativa.

Al momento de su detención, se le aseguraron cien dosis de presunta droga, además de un arma de fuego. Autoridades no dieron más detalles sobre la captura de Dylan Sebastián "N".

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron, en @TuAlcaldiaGAM, a Dylan Sebastián "N", objetivo generador de violencia, presuntamente vinculado con los delitos de narcomenudeo, homicidio calificado y transfeminicidio en… pic.twitter.com/nG2sN1cUJV — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 10, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), reveló que la detención se llevó a cabo en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero; no se reportaron más personas detenidas por el caso de Diana Sánchez Barrios.

¿Cómo fue el ataque a Diana Sánchez Barrios en calles de Centro Histórico?

El ataque a Diana Sánchez Barrios, ocurrió el 17 de octubre 2024, cuando la diputada fue atacada a balazos, mientras caminaba por las calles del Centro Histórico, junto con otros dos colaboradores, Víctor Rodríguez y Carlos David Núñez.

En un video se puede ver como el agresor primero le dispara a Victor Rodríguez, después a Carlos David Nuñez, en al menos dos ocasiones.

Al escuchar las detonaciones, Diana Sánchez, corre para resguardarse dentro de un local; sin embargo el sicario la sigue, apunta y dentro del negocio le dispara. Segundos después sale, corre hacia una motocicleta donde lo esperaba su cómplice y huyen.