Cae profesor en Ecatepec por forzar ‘noviazgo’ con alumna; “la hizo sentir culpable para que no lo deje”

Víctor Iván “N”, un profesor de 49 años de edad, fue detenido nuevamente al ser acusado de presunto abuso sexual contra una alumna menor de edad en una escuela de Ecatepec, Estado de México.

El presunto responsable es maestro de una secundaria, pero no es la primera vez que es detenido, pues previamente fue presentado ante un juez, pero este le permitió estar en libertad.

Encarcelan a profesor de Ecatepec acusado de abuso sexual

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el maestro enfrenta un proceso diverso, también por abuso sexual en agravio de una menor de edad, por el cual fue vinculado a proceso y con medida cautelar de garantía económica.

Este miércoles se dio a conocer que agentes de la fiscalía lo trasladaron al penal de Chiconautla para ser presentado ante un juez, quien definirá su situación legal.

La #FiscalíaEdoméx detuvo y cumplimentó orden de aprehensión en contra de Víctor Iván "N", maestro de una escuela secundaria ubicada en #Ecatepec y quien es investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.



Tras su captura,… pic.twitter.com/kw4L4jUtJe — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 10, 2026

¿Qué se sabe del caso del maestro Víctor Iván "N"? La historia detrás de un 'noviazgo'

El caso del maestro Víctor Iván "N" comenzó en una secundaria en Ecatepec. El profesor se encontraba en prisión preventiva, pero no por mucho tiempo y quedó en libertad a pesar de un proceso en su contra tras la denuncia de la familia de la menor, actualmente de 14 años.

Un juez le concedió llevar el proceso en libertad, sin embargo, la familia de la menor comenzó a exigir justicia. Leticia Estrada, mamá de la alumna, en entrevista con Hechos AM, relató cómo ha sido este proceso desde que supieron lo que había pasado con la menor.

La señora relató que supo de todo luego de revisar el teléfono celular de su hija, algo que hacía de manera periódica y se percató por su cuenta de Instagram que "tenía una relación de noviazgo con el maestro".

"En ese teléfono tiene mensajes en donde ella trata de dejarlo, de terminar esa relación, pero él la amenaza diciéndole que se va a suicidar, que se va a hacer daño, que se va a cortar y que todo esa va a ser por culpa de ella. La hizo sentir culpable para que no lo deje", contó la mamá de la alumna.

Maestro de secundaria se acercó a alumna cuando ella tenía 13 años

De acuerdo con la madre de la menor, el maestro Víctor Iván "N" comenzó a acercarse a su hija cuando ella tenía 13 años. "Todo pasó dentro de la escuela, nunca se vieron por fuera", contó.

El maestro acusado era un profesor que tenía ya casi 30 años en la escuela, plantel donde la señora confió que su hija estaría segura. Seegún el maestro, todo se trababa de una relación amorosa consensuada.

Samantha Castellanos, abogada de la familia, indicó que una vez que el caso llegó antte un juez, este decretó darle al maestro la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y después tras un amparo que promovió la defensa del acusado, quedó en libertad.

Obligaba a su alumna de 14 años a tener una relación amorosa: Un juez libera a profesor de 49 años acusado de abuso en Ecatepec, Edomex

Acusan que escuela no brindó apoyo; meaestro se casó con una menor

La abogada de la familia comentó que no recibieron apoyo por parte de las autoridades escolares al momento de darse a conocer el caso.

"Pareciera que esto lo están consensuando, esto lo están consintiendo porque este actuar de este depredador lleva 30 años. Incluso cuando se casó, su esposa contrajo nupcias con él cuando tenía 16 años y eso lo utilizó como dato de prueba para obtener su libertad".

Leticia Estrada comentó que luego de lo sucedido viven con miedo, pues el domicilio del maestro está cerca de donde viven. Su hija, comentó, no contó los hechos desde un inicio por temor y pena, pero "tiene ansiedad y muchísimo estrés".

