¡Colapso vial en CDMX! A esta hora inician las megamarchas de este jueves; calles afectadas y alternativas viales

¡Qué no te tome por sorpresa! Diversos contingentes tomarán las calles de la Ciudad de México este jueves 1 de junio 2026, provocando afectaciones y caos vial en las principales calles de la capital del país, pero ¿a qué hora inician las protestas?

Madres buscadoras, integrantes de la CNTE, transportistas, entre otros contingentes, buscan visibilizar sus demandas, exigiéndole al gobierno respuestas claras y acciones reales.

¿A qué hora inician las marchas en CDMX este jueves 11 de junio 2026?

Las marchas y movilizaciones masivas programadas en la CDMX comenzarán de forma escalonada, por lo que las afectaciones viales podrían comenzar desde las primeras horas de este jueves 11 de junio 2026; te compartimos el horario de las protestas.



7:00 - 9:00 horas: Concentración de transportistas, integrantes de la CNTE, colectivos de familiares y madres buscadoras, campesinos, entre otros contingentes, en puntos de reunión .

Concentración de transportistas, integrantes de la CNTE, colectivos de familiares y madres buscadoras, campesinos, entre otros contingentes, en . 10:00-12:00 horas: Los contingentes comienzan a avanzar; se espera que utilicen las principales vialidades de la capital del país como Calzada de Tlalpan , Av. Insurgentes Sur y carriles de Periférico .

Los contingentes comienzan a avanzar; se espera que utilicen las principales vialidades de la capital del país como , y carriles de . 13:00 horas: Manifestantes llegarán a fuera de las instalaciones del Estadio Ciudad de México; se espera que las protestas sean pacíficas.

Se espera que las marchas en la CDMX colapsen las entradas carreteras a la capital del país, además de provocar afectaciones en el AICM y otras vialidades como Centro Histórico, Paseo de la Reforma y Bucareli.

A lo largo del día, otros colectivos tratarán de manifestarse en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

¡Jueves de caos vial en el sur de la #CDMX!



🔴Insurgentes: Madres buscadoras (C.U) y Poder Judicial (Metrobús Perisur).



🔴Periférico y Tlalpan: CNTE (San Jerónimo), Transportistas (Vaqueritos) y Campesinos (División del Norte).



🔴Otros puntos: Pensionados de Pemex (Hospital… pic.twitter.com/vCuqNzN4lz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2026

A esta hora llegan las protestas al Estadio Ciudad de México

Las protestas tienen como objetivo llegar al Estadio de la Ciudad de México alrededor de las 13:00 horas de este jueves . Se espera que marchas sean pacíficas.

Rutas alternas por las marchas en CDMX para este jueves

Las megamarchas de este 11 de junio 2026 colapsarán la circulación en la Calzada de Tlalpan, Avenida Insurgentes Sur y Periférico Sur; te compartimos las rutas alternas para poder moverte por la Ciudad de México:



Evitar Calzada de Tlalpan y Miramontes : Circula por Eje Central Lázaro Cárdenas, Ejes 1, 2 y 3 Oriente, la Avenida Escuela Naval Militar o Avenida Acueducto.

: Circula por Eje Central Lázaro Cárdenas, Ejes 1, 2 y 3 Oriente, la Avenida Escuela Naval Militar o Avenida Acueducto. Evitar Periférico Sur y División del Norte : Utiliza el Eje 3 Oriente, la Avenida Canal de Chalco o Benito Juárez.

: Utiliza el Eje 3 Oriente, la Avenida Canal de Chalco o Benito Juárez. Evitar Avenida Insurgentes Sur (zona C.U. y Perisur): Desvíate hacia Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec o Niza.

Por otro lado, si quieres evitar Paseo de la Reforma y Bucareli, se recomienda usar Circuito Interior, Eje 1 Norte, Avenida Chapultepec, Arcos de Belén o José María Izazaga.

Mientras que para evitar los posibles bloqueos en el AICM, puedes utilizar Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), la Avenida Oceanía o el Circuito Interior.