¿Cuál es la principal causa de los accidentes en el Tren Maya? El descarrilamiento en Izamal

¡Un descarrilamiento más! Conoce qué otros accidentes ha tenido el proyecto ambicioso de la 4T, mismo que costó 347 mil millones más de lo planeado.

¿Cuál es la principal causa de los accidentes en el Tren Maya?
¿Cuál es la principal causa de los accidentes en el Tren Maya? El descarrilamiento en Izamal|X: @TrenMayaMX
Escrito por: América López
Desde su inauguración en diciembre de 2023, el Tren Maya, obra polémica del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha tenido varios accidentes, siendo el último, el descarrilamiento que ocurrió en la estación Izamal durante la tarde del pasado martes 19 de agosto. Aquí te hacemos un recuento de la obra ambiciosa del gobierno morenista.

¿Qué ocurrió en la estación Izamal con el Tren Maya?

Fue el pasado 19 de agosto, cuando ocurrió el accidente en Izamal, Yucatán. Un vagón del tren se salió de las vías al momento de llegar a la estación, supuestamente debido a una “anomalía en el cambio de vía”, según declaraciones de las autoridades; sin embargo, testimonios de las mismas personas que se encontraban ahí indican que se vio como un choque entre trenes. Este accidente puso en evidencia la necesidad de perfeccionar los sistemas de cambio de vía, especialmente aquellos que se operan de forma manual.

Lo más curioso es que el gobierno llamó como un “percance de vía” a un posible choque del megaproyecto. Cabe señalar que la FGR inició una investigación para determinar las causas exactas.

Accidentes en el Tren Maya desde su inauguración en diciembre de 2023

Pero para sorpresa de nadie, este no ha sido el único incidente que ha tenido el proyecto millonario de la 4T, pues se contabilizan otros en puntos clave de la ruta, lo que ha generado un debate sobre la calidad de las vías y el mantenimiento de la obra:

  • El 25 de marzo de 2024, un vagón del Tren Maya se salió de las vías cerca de la estación de Tixkokob, en Yucatán. Este fue el primer incidente conocido tras la apertura del tramo, lo que generó diversas especulaciones sobre las causas. Las autoridades confirmaron el percance, señalando que ocurrió a baja velocidad, sin dejar heridos.
  • El 18 de septiembre de 2024 el Tren Maya presentó una falla que dejó a varados a pasajeros en la estación Candelaria en Campeche.
  • Otro accidente tuvo lugar el 30 de enero de este 2025. Se trató de un descarrilamiento de un tren de carga que transportaba material para las obras. El suceso tuvo lugar cerca de la estación de Limones, en Quintana Roo.

Como se puede observar, las principales fallas del Tren Maya han sido los descarrilamientos, mismos que se suman a una lista de problemas que ha tenido el megaproyecto desde el inicio de su construcción.

Notas