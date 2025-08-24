Por esta razón tu celular podría quedarse sin WhatsApp en septiembre 2025; lista de dispositivos afectados

A partir del 1 de septiembre 2025, algunos celulares podrían quedarse sin WhatsApp; te compartimos la razón por la que algunos dispositivos podrían perder la plataforma de mensajería, ¿cuáles son?

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares?

En cada actualización de WhatsApp, la plataforma incorpora herramientas avanzadas que requieren una mayor capacidad de hardware, las cuales dejan de ser compatibles con algunos celulares debido a su antigüedad.

Además, como una forma de priorizar la seguridad, Meta va eliminando dispositivos de su lista, garantizando a las y los usuarios que siguen activos cuenten con un nivel de protección más elevado contra los ciberataques y otros riesgos.

Lista de celulares que se quedarán sin celulares en septiembre 2025

¿Estás en la lista negra? Te compartimos las celulares Android y iPhone que podrían quedarse sin WhatsApp a partir del 1 de agosto 2025.

ANDROID



Samsung : Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend.

: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend. Motorola : Moto G (1a generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación).

: Moto G (1a generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación). LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90. Huawei: Ascend D2.

Ascend D2. Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V. HCT: One X, One X+ y los Desire 500 y Desire 601.

Para no perder WhatsApp, los dispositivos Android deben estar actualizados “Android 5.0" o versiones posteriores.

IPHONE



iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1a generación)

Para los dispositivos Apple será necesario contar con iOS 15.1 o versiones posteriores para poder seguir con las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

¿Qué hacer si mi celular se queda sin WhatsApp?

Si estás en la lista de los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 septiembre 2025, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos; sino que tu dispositivo ya NO recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones.