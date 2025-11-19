Vinculan a proceso a 8 detenidos de la marcha de generación Z; Seis enfrentarán juicio en libertad

Minutos antes de las tres de la madrugada, concluyó la maratónica audiencia en el Reclusorio Norte, donde se definió la situación jurídica de ocho de los detenidos relacionados con la marcha de la generación Z. El juez determinó vincular a proceso a los ocho imputados, aunque con medidas cautelares distintas.

El desenlace: Dos en prisión y seis en libertad

La defensa, encabezada por los abogados Ricardo Colorado y Ricardo Rosales, enfrentó una dura acusación por parte del Ministerio Público, además de que señalaron que fue una sesión maratónica. De los ocho detenidos, tres fueron acusados de tentativa de homicidio, un grave delito. Sin embargo, el juez determinó que solo dos de ellos permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria.

Los cinco restantes enfrentan cargos menores por resistencia de particulares. La segunda audiencia se prevé que sea en aproximadamente 30 días.

Daniela, la joven golpeada, sigue proceso en libertad

Entre el grupo de los seis que llevarán su proceso en libertad se encuentra Daniela, la joven originaria de Guadalajara cuyo caso generó indignación tras ser golpeada brutalmente durante los hechos.

"Me engañaron, porque el policía a mí me llamó y me dijo que él me iba a llevar a una zona segura. Me llevaron entre los granaderos y me patearon y me abrieron aquí (señala su frente) me dieron cuatro puntadas y aquí tengo siete (señala su cabeza), tengo lastimado el tobillo y las costillas. Pensé que iba a pasar algo como lo del 68 (...)", fue su testimonio tras salir del Reclusorio.

Aunque recuperaron su libertad, ninguno ha sido exonerado. Todos ellos deberán acudir a firmar de manera periódica ante la autoridad como parte de las medidas cautelares impuestas por el juez para garantizar que no evadan la justicia.

A las puertas del Reclusorio Norte, los familiares vivieron momentos de emociones encontradas. Mientras unos celebraban entre abrazos la salida de sus seres queridos, otros rompieron en llanto al saber que dos de los jóvenes se quedaron tras las rejas enfrentando el proceso por tentativa de homicidio.