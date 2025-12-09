¿Es compatible con tu teléfono? Lista de celulares que aceptan la nueva tarjeta virtual de Movilidad Integrada

La Ciudad de México dio hoy un paso adelante en movilidad digital y encendió la conversación: no todos los teléfonos podrán usar la nueva Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada , la herramienta que llegará justo a tiempo para la Copa Mundial de Futbol 2026 y que promete cambiar la forma en que millones de usuarios pagan el transporte público.

La pregunta que ya está circulando entre los capitalinos es inevitable: ¿mi celular será compatible o me quedaré fuera de esta innovación?

Presentada este 9 de diciembre de 2025, la Tarjeta Virtual MI permitirá pagar viajes directamente desde el teléfono, sin necesidad de cargar la tarjeta física.

¿Qué celulares son compatibles con la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada?

Por ahora, la funcionalidad tendrá un alcance limitado pero estratégico. Solo los dispositivos Android y Huawei podrán activar y usar la Tarjeta Virtual MI, siempre que cuenten con tecnología NFC para efectuar el pago sin contacto.

Las autoridades confirmaron que iPhone (iOS) todavía no es compatible, pero aseguraron que ya trabajan para incorporarlo “en una próxima actualización”. Sin embargo, no se definió una fecha concreta, por lo que los usuarios de Apple deberán esperar un poco más.

Presentamos las mejoras de la #AppCDMX que ahora incorpora la tarjeta de Movilidad Integrada en formato digital para que las y los usuarios puedan utilizarla desde su teléfono y acceder de manera más sencilla a todo el sistema de transporte.

Avanzamos hacia una movilidad… pic.twitter.com/OrU5qkbVRB — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 9, 2025

¿Qué ofrecerá la nueva versión de la App CDMX? Conoce las nuevas funciones

Junto con esta función de pago, la App CDMX estrenará un rediseño más visual que organiza sus herramientas en seis categorías principales. Además, integrará información del Mexicable, Mexibús y el Tren Interurbano México–Toluca, algo especialmente útil para quienes se mueven entre la capital y el Estado de México.

La actualización también sumará:



Un módulo ampliado con información de las Utopías.

Servicios de salud preventiva y apoyo a personas mayores.

Orientación psicológica.

Expansión futura para pagos de más servicios, además del agua.

Acceso directo al botón de emergencia y comunicación con policías de cuadrante.

Visualización de ciclovías y opciones de movilidad CDMX–Edomex.

¿Cómo funciona la Tarjeta Virtual MI?

La tarjeta digital operará igual que la física:



Permitirá pagar viajes en Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero y sistemas eléctricos.

Se podrá recargar desde la App CDMX con CoDi, tarjeta de crédito o débito.

Ofrecerá consulta de rutas y planeación de trayectos.

El RTP será el único sistema que aún no aceptará esta modalidad, pero se prevé que lo haga a inicios del próximo año.