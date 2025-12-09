Hallan sin vida a un indigente en Insurgentes, CDMX: esto se sabe

La mañana de este lunes, un indigente fue encontrado sin vida en la lateral de Insurgentes, a la altura de Poniente 112, en la colonia Capulín, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México (CDMX). Vecinos y automovilistas que pasaban por la zona reportaron la presencia del cuerpo en una pequeña vivienda improvisada ubicada sobre el camellón de esta importante avenida.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre pernoctaba regularmente en ese sitio, donde había construido un refugio con materiales improvisados. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo al revisar el interior de la estructura.

Al momento de su llegada, los oficiales acordonaron el área para permitir el trabajo de personal pericial. La zona, que es de alto flujo vehicular y peatonal, se mantuvo resguardada para evitar el paso de curiosos mientras se recababan los primeros indicios.

#Almomento | Localizan sin vida a una persona en situación prioritaria en camellón de #Insurgentes Norte en la alcaldía Gustavo A Madero



Con el reporte de @PLATA11CDMX



https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/KvhavBbIey — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 8, 2025

Peritos investigan las causas del fallecimiento

Minutos después, arribaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes serán los encargados de determinar las causas de la muerte . Hasta ahora no se han dado a conocer signos de violencia visibles, pero será la necropsia la que defina si el fallecimiento ocurrió por causas naturales, hipotermia, enfermedad o algún otro factor.

Este tipo de hallazgos no es aislado en la capital, donde cientos de personas en situación de calle viven expuestas a riesgos extremos, desde condiciones climáticas severas hasta problemas de salud sin atención médica.

Las autoridades no han informado la identidad del indigente , por lo que se espera que, en caso de ser posible, se intente contactar a familiares o conocidos.