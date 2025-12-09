Metro CDMX HOY: Caos y retrasos en el avance de los trenes; ¿Qué líneas presentan marcha lenta?

Alerta de Servicio en el Metro de la CDMX : La mañana de HOY, 9 de diciembre, inició con una marcha lenta generalizada que está complicando seriamente los trayectos de miles de usuarios. Desde primera hora, se reportan trenes detenidos por varios minutos y andenes saturados en puntos clave. Las líneas más afectadas son la 2, 3, 7 y 8, obligando a prever un tiempo de traslado significativamente mayor.

Ante la circulación intermitente, las autoridades confirman trenes saturados y tiempos de espera prolongados. Se recomienda a los usuarios anticipar rutas alternas y salir con mayor antelación para evitar contratiempos en la ciudad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Y CON CUCHILLO! DETIENEN A HOMBRE TRAS ASALTO EN METROBÚS INSURGENTES, EN CDMX