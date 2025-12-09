Metro CDMX HOY: Caos y retrasos en el avance de los trenes; ¿Qué líneas presentan marcha lenta?
¡No olvides salir con tiempo! HOY 9 de diciembre, usuarios del Metro de la CDMX, reportan retrasos y caos en varias líneas; conoce el avance de los trenes EN VIVO.
Alerta de Servicio en el Metro de la CDMX : La mañana de HOY, 9 de diciembre, inició con una marcha lenta generalizada que está complicando seriamente los trayectos de miles de usuarios. Desde primera hora, se reportan trenes detenidos por varios minutos y andenes saturados en puntos clave. Las líneas más afectadas son la 2, 3, 7 y 8, obligando a prever un tiempo de traslado significativamente mayor.
Ante la circulación intermitente, las autoridades confirman trenes saturados y tiempos de espera prolongados. Se recomienda a los usuarios anticipar rutas alternas y salir con mayor antelación para evitar contratiempos en la ciudad.
El Metro informa por qué hay retrasos en L7
El Metro informó que la marcha lenta en la Línea 7 se debe a la revisión de un tren que presentó una falla. Mientras se realiza esta valoración, la circulación avanza con mayor lentitud y pueden aumentar los tiempos de espera.
Las autoridades señalaron que, una vez concluido el procedimiento, el servicio se normalizará en los próximos minutos.
El Metro informa qué pasa en varias de sus líneas HOY
El Metro respondió que los retrasos en las Líneas 3, 7 y 8 se deben a la alta afluencia y a la necesidad de reorganizar el servicio.
En la Línea 3 se están enviando trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda para reducir la saturación. En las Líneas 2 y 8 se está agilizando la circulación y la salida de trenes desde las terminales para recuperar la frecuencia.
Estas maniobras buscan estabilizar el flujo de usuarios y disminuir los tiempos de espera mientras continúa la operación normal.
Reportan retrasos en L3, L7 y L8 del Metro
Usuarios del Metro reportaron retrasos en las Líneas 3, 7 y 8, principalmente por trenes detenidos y largos tiempos de espera en estaciones como Tacubaya, Indios Verdes, Hospital General y Cerro de la Estrella.
Varios señalaron que los convoys tardan más de lo habitual en avanzar o simplemente no salen de los andenes.
Ante estos reportes, el Metro suele aplicar maniobras operativas para reorganizar trenes y recuperar la frecuencia, aunque los usuarios piden respuestas más claras y una atención más rápida para evitar complicaciones al trasladarse.
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
#AlertaVialFIA | Ataque directo en Circunvalación y Central Plomeros, colonia Emilio Carranza.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025
Dos personas viajaban en una moto eléctrica; fueron alcanzadas por otra moto cuyos ocupantes abrieron fuego.
El saldo: un muerto y un herido. La zona permanece acordonada por policías… pic.twitter.com/YOdX7CcfF3
#MientrasDormía | 🚨 Una fuerte explosión por acumulación de gas dejó gravemente herido a un hombre de 70 años en la colonia Ignacio Zaragoza, en la @Alc_Iztapalapa CDMX.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025
Vecinos escucharon el estruendo y con cubetas intentaron contener el fuego hasta la llegada de bomberos.… pic.twitter.com/xjoXFY6dDd
¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 9 de diciembre del 2025.