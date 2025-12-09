Investigan a diez policías de la CDMX por abuso de autoridad

Un total de diez policías, elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la CDMX, se encuentran bajo una investigación formal por presunto abuso de autoridad. Estos agentes pertenecen a la dependencia encargada de apoyar a la Fiscalía General de Justicia en las investigaciones.

El operativo irregular se llevó a cabo el 28 de octubre de 2025 al interior de un hotel ubicado en la alcaldía Benito Juárez. El escándalo se centra en que la acción policial terminó en el despojo del inmueble.

Policías despojan hotel en alcaldía Benito Juárez

El principal delito que se investiga es el despojo del hotel. El operativo, que debió ser una acción legal y protocolaria, concluyó con la toma del inmueble.

La gravedad del caso reside en que los elementos policiales habrían usado su autoridad para privar a los legítimos dueños o poseedores del control del hotel. Este operativo no debería resultar en el despojo de una propiedad, por lo que las autoridades sospechan de un acto de abuso de autoridad.

Policías no estaban autorizados para el operativo

La investigación ha establecido hasta ahora un dato crucial que complica la situación de los diez elementos: los policías no estaban designados para encabezar dicho operativo.

Esto significa que los agentes actuaron por cuenta propia, sin recibir una orden o permiso oficial para intervenir en el hotel. La ausencia de una orden legítima refuerza la acusación de abuso de autoridad y sugiere que la acción fue planeada para el despojo ilegal .

Esperan nuevas declaraciones para esclarecer el caso

La investigación continúa su curso con la Fiscalía de Asuntos Interno s. Se espera que los diez policías rindan nuevas declaraciones en las próximas horas o días.

Estas nuevas comparecencias serán clave para establecer los motivos exactos por los que decidieron actuar sin autorización oficial y qué sucedió con el hotel. La institución buscará esclarecer los hechos sucedidos detrás del despojo y establecer si la situación fue una acción aislada de los elementos de la PDI.

Qué consecuencias podrían enfrentar los policías

Los diez policías enfrentarían consecuencias graves por haber realizado un operativo no autorizado. En el ámbito penal, podrían ser acusados por delitos como abuso de autoridad y despojo de inmueble, lo que puede resultar en una pena de prisión si la Fiscalía demuestra que usaron su placa para cometer un acto de corrupción.

Además de la posible cárcel, en el ámbito administrativo, los policías serán investigados por Asuntos Internos. La consecuencia más probable es la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar algún puesto en el servicio público.