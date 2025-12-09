¿Terrorismo? Harfuch habla sobre el coche bomba en Michoacán y vincula al CJNG

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que la explosión de un coche bomba registrada este fin de semana en Coahuayana, Michoacán , se trate de un acto de terrorismo. En su lugar, aseguró que el ataque presenta todas las características de una acción perpetrada por la delincuencia organizada con fines de disputa territorial.

En conferencia de prensa, el funcionario federal vinculó directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a sus células afines en Tepalcatepec y Cárteles Unidos con este ataque, el cual dejó un saldo de cinco muertos y 12 heridos.

¿Por qué no es terrorismo? La explicación oficial

A pesar de que en un inicio la Fiscalía General de la República (FGR) inició la investigación por un ataque terrorista, García Harfuch explicó que, bajo el marco legal mexicano e internacional, el terrorismo tiene como fin imponer objetivos políticos, ideológicos o religiosos; sin embargo, según dijo el funcionario, los hechos ocurridos en Michoacán buscan ampliar actividades criminales, tales como el control de rutas de droga, el narcomenudeo y la extorsión.

Por ello, la carpeta de investigación se inició en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por delitos como tráfico y acopio de armas, delincuencia organizada y homicidio, por lo que de esta manera han dado "carpetazo" a un posible ataque terrorista en Michoacán.

¿Qué pasó en Coahuayana, Michoacán? Así fue el violento ataque

El ataque ocurrió alrededor de las 11:40 horas del sábado 6 de diciembre, cuando una camioneta cargada con explosivos detonó frente a la base de la policía comunitaria en la colonia Centro de Coahuayana.

Las investigaciones preliminares, apoyadas por peritos de la FGR, revelaron la ruta del vehículo agresor:



Origen: La camioneta provenía del estado de Colima , cruzando hacia Michoacán alrededor de las 08:30 horas.

La camioneta provenía del estado de , cruzando hacia Michoacán alrededor de las 08:30 horas. Trayecto: Pasó por San Vicente y la carretera 200, cruzando el puente de Coahuayana antes de detonar.

Coche bomba en Michoacán: El terrorismo que México se niega a nombrar

Saldo rojo: Policías comunitarios y civiles afectados

El estallido dejó un escenario de devastación con cinco personas fallecidas, entre ellas tres elementos de la policía comunitaria y el conductor del vehículo explosivo, quien aún no ha sido identificado.

Además, se reportaron 12 heridos, incluyendo menores de edad, y daños materiales significativos con al menos 12 vehículos calcinados y afectaciones a comercios cercanos.

Actualmente, peritos especializados en explosivos, genética y criminalística de la Agencia de Investigación Criminal trabajan en la zona para determinar el tipo de artefacto utilizado y esclarecer los detalles técnicos del ataque.