Estas alcaldías de CDMX tendrán Ley Seca por el Día de la Virgen el 12 de diciembre 2025
CDMX aplicará Ley Seca por el Día de la Virgen 2025. Conoce las alcaldías, colonias y horarios donde se suspenderá la venta de alcohol el 11 y 12 de diciembre.
La Ciudad de México se prepara para recibir a miles de peregrinos que cada año llegan a la Basílica de Guadalupe . Y como ocurre en estas fechas, la afluencia masiva también trae ajustes en medidas de seguridad. Entre ellas, se confirmó una Ley Seca que se aplicará durante los días 11 y 12 de diciembre de 2025.
La decisión se suma a otras medidas operativas que buscan mantener el orden durante una de las celebraciones religiosas más grandes del país.
Días previos, también surgieron dudas sobre si habría clases, si se trata de un feriado oficial o cómo trabajarían los bancos. Ahora, la atención se centra en los establecimientos que deberán detener la venta de alcohol.
Alcaldías donde aplica la Ley Seca
Hasta el momento, la restricción está confirmada en dos demarcaciones de la capital: Gustavo A. Madero y La Magdalena Contreras, ambas con afluencia importante de feligreses por las actividades del Día de la Virgen de Guadalupe.
Ley Seca en Gustavo A. Madero: En estas colonias aplican las restricciones de alcohol
En la GAM, la prohibición abarca las colonias cercanas a la Basílica de Guadalupe. Estos son los puntos donde no habrá venta de alcohol:
- Martín Carrera
- Estanzuela
- Santa Isabel Tola
- Tepeyac Insurgentes
- Lindavista
- Industrial
- Vallejo
- Siete de Noviembre
- Guadalupe Tepeyac
- Estrella
- Aragón La Villa
- Villa Gustavo A. Madero
La suspensión incluye vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, autoservicios, departamentales y cualquier establecimiento dedicado a vender bebidas alcohólicas, sin importar la graduación.
Sin embargo, la medida no afecta el consumo al interior de restaurantes, bares, hoteles, cantinas, centros nocturnos, cervecerías, discotecas y espacios similares que operan bajo licencia para venta en copa o botella dentro del establecimiento.
Ley Seca en La Magdalena Contreras: Así funcionará
En esta alcaldía, la restricción será general, es decir, se aplicará en toda la demarcación. Incluye supermercados con licencia para venta de vinos y licores, abarrotes, tiendas departamentales y comercios temporales, además de prohibir el servicio a domicilio de bebidas alcohólicas.
Ley Seca aplicará hasta el 15 de diciembre: conoce las colonias en CDMX
En las siguientes zonas, la Ley Seca abarcará del 11 al 15 de diciembre, en un horario de 19:00 a 23:59 horas:
- La Cuauhtémoc
- El Tanque
- San Jerónimo Aculco
- La Cruz
- La Guadalupe
- Las Huertas
- Subestación
- El Gavillero
Horarios de la Ley Seca en CDMX para el Día de la Virgen
- Gustavo A. Madero: desde las 00:00 del jueves 11 de diciembre hasta las 23:59 del viernes 12.
- La Magdalena Contreras:
- Restricción general: de 19:00 a 23:59 del 11 y 12 de diciembre.
- Colonias con extensión especial: del 11 al 15 de diciembre, también de 19:00 a 23:59.