Estas alcaldías de CDMX tendrán Ley Seca por el Día de la Virgen el 12 de diciembre 2025

La Ciudad de México se prepara para recibir a miles de peregrinos que cada año llegan a la Basílica de Guadalupe . Y como ocurre en estas fechas, la afluencia masiva también trae ajustes en medidas de seguridad. Entre ellas, se confirmó una Ley Seca que se aplicará durante los días 11 y 12 de diciembre de 2025.

La decisión se suma a otras medidas operativas que buscan mantener el orden durante una de las celebraciones religiosas más grandes del país.

Días previos, también surgieron dudas sobre si habría clases, si se trata de un feriado oficial o cómo trabajarían los bancos. Ahora, la atención se centra en los establecimientos que deberán detener la venta de alcohol.

Alcaldías donde aplica la Ley Seca

Hasta el momento, la restricción está confirmada en dos demarcaciones de la capital: Gustavo A. Madero y La Magdalena Contreras, ambas con afluencia importante de feligreses por las actividades del Día de la Virgen de Guadalupe.

Ley Seca en Gustavo A. Madero: En estas colonias aplican las restricciones de alcohol

En la GAM, la prohibición abarca las colonias cercanas a la Basílica de Guadalupe. Estos son los puntos donde no habrá venta de alcohol:



Martín Carrera

Estanzuela

Santa Isabel Tola

Tepeyac Insurgentes

Lindavista

Industrial

Vallejo

Siete de Noviembre

Guadalupe Tepeyac

Estrella

Aragón La Villa

Villa Gustavo A. Madero

La suspensión incluye vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, autoservicios, departamentales y cualquier establecimiento dedicado a vender bebidas alcohólicas, sin importar la graduación.

Sin embargo, la medida no afecta el consumo al interior de restaurantes, bares, hoteles, cantinas, centros nocturnos, cervecerías, discotecas y espacios similares que operan bajo licencia para venta en copa o botella dentro del establecimiento.

Ley Seca en La Magdalena Contreras: Así funcionará

En esta alcaldía, la restricción será general, es decir, se aplicará en toda la demarcación. Incluye supermercados con licencia para venta de vinos y licores, abarrotes, tiendas departamentales y comercios temporales, además de prohibir el servicio a domicilio de bebidas alcohólicas.

Ley Seca aplicará hasta el 15 de diciembre: conoce las colonias en CDMX

En las siguientes zonas, la Ley Seca abarcará del 11 al 15 de diciembre, en un horario de 19:00 a 23:59 horas:



La Cuauhtémoc

El Tanque

San Jerónimo Aculco

La Cruz

La Guadalupe

Las Huertas

Subestación

El Gavillero

Horarios de la Ley Seca en CDMX para el Día de la Virgen