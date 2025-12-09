VIDEO: Paracaidista estadounidense aterriza en semáforo de Balderas, en CDMX

Una escena digna de una película de acción sorprendió a capitalinos la mañana de este martes 9 de diciembre de 2025. Un hombre, vestido completamente de negro, descendió del cielo y terminó su aterrizaje atorado en lo alto de un semáforo en pleno Centro Histórico, provocando una intensa movilización de servicios de emergencia y la viralización del momento en redes sociales.

El incidente ocurrió en el cruce de la Avenida Balderas y Avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, una zona de alto flujo peatonal y comercial.

Captan en VIDEO a paracaidista aterrizar en calle del Centro de CDMX

El hecho fue captado por las cámaras del C5 y por testigos presenciales. Antes de la llegada de las autoridades, automovilistas de un vehículo gris y peatones se detuvieron para auxiliar al sujeto, cuyo paracaídas quedó enredada en el brazo metálico de la señal de tránsito.

En el metraje se ve cómo civiles jalaron las cuerdas del paracaídas, en una maniobra que testigos compararon con "bajar una piñata", para liberar al hombre, logrando que el semáforo resistiera el peso sin sufrir daños.

Insólito en #CDMX: un hombre cayó en paracaídas en pleno cruce de Juárez y Balderas.



Tras ser presentado al Juez Cívico, fue liberado al no haber daños ni faltas administrativas. pic.twitter.com/m8JaloKFiR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025

¿Qué pasó con el paracaidista que se atoró en el semáforo?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y bomberos arribaron al lugar para valorar al sujeto. Tras las indagatorias, se confirmó que el paracaidista es un ciudadano estadounidense de 36 años de edad.

El hombre declaró a los uniformados que utilizó una avioneta ultraligera para lanzarse desde las alturas sobre la capital mexicana. A pesar de lo aparatoso del aterrizaje, paramédicos confirmaron que no sufrió lesiones y no requirió traslado hospitalario.

El estadounidense fue detenido momentáneamente y presentado ante el Juez Cívico para determinar su situación jurídica. Sin embargo, las autoridades resolvieron dejarlo en libertad, ya que su acción no constituyó una falta administrativa grave al no provocar daños a la infraestructura urbana ni afectar a terceros.

El monitoreo del @C5_CDMX permitió identificar a un hombre que quedó atorado en un semáforo tras descender en paracaídas en Balderas y Juárez. Desde el C2 Centro Histórico dimos seguimiento preventivo y nos coordinamos con personal de @SSC_CDMX para verificar que no hubiera daños… pic.twitter.com/uy6PIRZArU — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) December 9, 2025

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5, confirmó a través de redes sociales el seguimiento preventivo del incidente, destacando que no hubo riesgos adicionales para la ciudadanía, aunque la circulación en Avenida Balderas se vio paralizada por varios minutos durante el rescate.