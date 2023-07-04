“Sostenemos como evidentes estas verdades”: Esto dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos

El 4 de julio, Estados Unidos celebra la Declaración de Independencia, la cual quedó adoptada formalmente ante el Congreso Continental en el año de 1776, después de que por varios años los habitantes de las 13 colonias británicas pensaran en un proceso para alejarse de la corona.

En 1775, el Rey de Inglaterra declaró a los colonos “en un estado de abierta y declarada rebelión”. Ante ello, los habitantes del territorio americano controlado por la corona británica comenzaron a organizar un Congreso Continental para declarar su independencia.

¿Cómo surgió la Declaración de Independencia?

El 7 de junio de 1776, Richard Henry Lee presentó una resolución en la cual “las colonias unidas están son y deben ser estados libres e independientes”. Tres días después, el Congreso preparó un equipo que estaría a cargo del borrador de Declaración de Independencia. Las palabras de Lee quedaron en el documento final.

¿Quiénes escribieron la Declaración de Independencia de Estados Unidos?

El Congreso asignó el 10 de junio de 1776 a un comité encargado de escribir un borrador de la Declaración de Independencia de las colonias. Entre ellos estaba Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston y Roger Sherman.

Jefferson quedó con la labor de redactar el documento y redactó el borrador entre el 11 y el 28 de junio. Tras unos cambios señalados por Adams y Franklin, presentaron el documento al Congreso el 2 de julio.

El proceso de revisión tomó todo el 3 de julio y la mayor parte del 4 de julio y en este día, por la tarde, adoptaron la Declaración de Independencia.

¿Qué dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos?

El Archivo Nacional de Estados Unidos cuenta con una versión en línea de la Declaración de Independencia, así como una fotografía del documento original. Esto es lo que dice, traducido al español:

“Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación.

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias; tal es ahora la necesidad que las obliga a reformar su anterior sistema de gobierno La historia del actual Rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios y usurpaciones, encaminados todos directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos estados. Para probar esto, sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial.

(Aquí los colonos exponen 25 agravios concretos de que acusan al monarca británico. Entre ellos: se ha negado a dar su asentimiento a las leyes necesarias para el bien público y les impone "contribuciones sin nuestro consentimiento".)

En cada etapa de estas opresiones, hemos pedido justicia en los términos más humildes: a nuestras repetidas peticiones se ha contestado solamente con repetidos agravios. Un Príncipe, cuyo carácter está así señalado con cada uno de los actos que pueden definir a un tirano, no es digno de ser el gobernante de un pueblo libre.

Tampoco hemos dejado de dirigirnos a nuestros hermanos británicos. Los hemos prevenido de tiempo en tiempo de las tentativas de su poder legislativo para englobarnos en una jurisdicción injustificable. Les hemos recordado las circunstancias de nuestra emigración y radicación aquí. Hemos apelado a su innato sentido de justicia y magnanimidad, y los hemos conjurado, por los vínculos de nuestro parentesco, a repudiar esas usurpaciones, las cuales interrumpirían inevitablemente nuestras relaciones y correspondencia. También ellos han sido sordos a la voz de la justicia y de la consanguinidad. Debemos, pues, convenir en la necesidad, que establece nuestra separación y considerarlos, como consideramos a las demás colectividades humanas: enemigos en la guerra, en la paz, amigos.

Por lo tanto, los Representantes de los Estados Unidos de América, convocados en Congreso General, apelando al Juez Supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas Colonias, solemnemente hacemos público y declaramos: Que estas Colonias Unidas son, y deben serIo por derecho, Estados Libres e Independientes; que quedan libres de toda lealtad a la Corona Británica, y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta; y que, como Estados Libres o Independientes, tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, establecer el comercio y efectuar los actos y providencias a que tienen derecho los Estados independientes.

Y en apoyo de esta Declaración, con absoluta confianza en la protección de la Divina Providencia, empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor.”

