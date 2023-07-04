4 de julio: ¿Por qué celebran el Día de la Independencia en Estados Unidos?

El 4 de julio se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos. Esta fecha conmemora la adopción de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, en la cual las Trece Colonias americanas establecieron los principios fundamentales de libertad e independencia.

El Día de la Independencia es considerado uno de los feriados más importantes en Estados Unidos y se celebra con una variedad de actividades y tradiciones.

¿Cuál es el origen del festejo de la Independencia de Estados Unidos?

Estados Unidos se independizó del Imperio Británico. En el momento de la Declaración de Independencia en 1776, las Trece Colonias que conformaban el territorio estadounidense eran colonias británicas. Estas colonias, ubicadas en la costa este de América del Norte, se habían establecido y desarrollado bajo el dominio británico durante varios años.

Sin embargo, debido a una serie de descontentos y tensiones entre las colonias y el gobierno británico, incluyendo disputas sobre impuestos y falta de representación política, se produjo un movimiento creciente hacia la independencia.

La Declaración de Independencia fue el documento formal que proclamó la separación de las Trece Colonias de Gran Bretaña y sentó las bases para la formación de los Estados Unidos de América como una nación independiente.

¿Por qué el 4 de julio es feriado en Estados Unidos?

Estos fueron algunas de las causas que motivaron a la Independencia de Estados Unidos el 4 de julio, día que es feriado en todo el país.

Descontento con la legislación y la falta de representación: Las colonias sentían que el gobierno británico imponía leyes y políticas que les resultaban injustas y restrictivas, como los impuestos sin su consentimiento y las restricciones comerciales. Además, las colonias no tenían representación en el Parlamento británico para expresar y defender sus intereses.

Derechos y libertades individuales: Los colonos creían en los principios de libertad individual, propiedad privada y autogobierno. Sentían que sus derechos fundamentales estaban siendo violados por el gobierno británico y buscaban proteger y preservar sus libertades.

Movimientos intelectuales y filosóficos: Las ideas ilustradas y los principios políticos como el republicanismo y el liberalismo influyeron en los colonos. Los escritos de filósofos como John Locke y Thomas Paine, que enfatizaban la igualdad de derechos y el consentimiento del pueblo como base legítima del gobierno, inspiraron a los colonos a buscar su independencia.

Violaciones de los derechos coloniales: Los colonos se sintieron agraviados por la imposición de medidas represivas por parte del gobierno británico, como el Acta del Timbre y las Leyes Intolerables. Estas medidas limitaban las libertades coloniales y aumentaban el control británico sobre las colonias.

COLUMBUS, OHIO, UNITED STATES - 2021/07/04: American flag seen on display during the Doo Dah party in Goodale Park on the Fourth of July. The Doo Dah Parade, a Fourth of July tradition in Columbus, Ohio, brings masses of people out to celebrate The United States of America’s birthday, and revitalizes businesses in the Short North. (Photo by Stephen Zenner/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)|SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

Liderazgo y resistencia colonial: Figuras destacadas como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y otros líderes coloniales jugaron un papel crucial en la organización de la resistencia y la promoción de la independencia. Los colonos se organizaron en comités y congresos coloniales para oponerse a las políticas británicas y buscar una separación definitiva.

Estos factores y otros desencadenaron un movimiento hacia la independencia que finalmente culminó con la Declaración de Independencia en 1776 y la posterior Guerra de Independencia de Estados Unidos contra el Imperio Británico.

¿Cómo se festeja el 4 de julio en USA?

Los desfiles forman parte del 4 de julio. Uno de los más representativos es el que se realiza anualmente en Washington, DC; en donde se observan bandas de guerra, unidades especiales y militarizadas, decoración representativa, equipos ecuestres, personalidades importantes, y celebridades.

En este día, una forma de expresar su patriotismo es a través de una bandera. Es común mirar las fachadas, los pórticos y patios de las casas, negocios y edificios públicos, con este símbolo estadounidense. Incluso, es común observar los colores y banderas en el vestuario, accesorios, o hasta en el maquillaje.

Salir de viaje por carretera y ver los fuegos artificiales en otro estado, es una de las actividades que los estadounidenses realizan este día. se espera que este fin de semana más de 50 millones de estadounidenses viajen y de estos, 43 millones lo harán en carretera.

Algunos platillos tradicionales, además de las hamburguesas, son huevos rellenos con una pasta hecha a partir de la yema sazonado con especias y mayonesa o mostaza. En Nueva Inglaterra, al norte de Estados Unidos, la gente come una receta salmón con guisantes, tradición que data desde el siglo XVIII.