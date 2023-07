Residente lanza nueva tiradera contra Cosculluela que salpica hasta a Shakira

Una vez más Residente se volvió tendencia por una canción, en esta ocasión se trata de “Bajo y batería”, una tiradera para Cosculluela en la que también menciona a otros artistas como J Balvin, Shakira y hasta Ricky Martin.

El nuevo tema es la segunda parte de la respuesta al rapero Cosculluela, con quien hace unos meses tuvo una pelea y él le escribió el tema “René renuncia”.

Como era de esperarse Residente respondió con la canción “Cosquillita” en la que cuestionó sus intenciones para atacarlo, asegurando que solo buscaba fama a base de la de él.

Las frases más polémicas de ‘Bajo y Batería’, la nueva canción de Residente

La tiradera de residente contra Cosculluela continuó con una segunda parte: “Bajo y batería”, en la que habla del caso de violencia doméstica en la que estuvo involucrado, además de cuestionar su fe y asegurar que tiene una vida de privilegios pero se hace pasar por delincuente.

La tiradera de Residente contra Cosculluela tiene frases polémicas como: “Quiere ser bichote y al mismo tiempo sacerdote. Lee la biblia pero le pega a su mujer en el cocote. Con su mujer inventada, le pega a mujeres embarazadas, las reestrella contra el suelo. Por más que reces los puercos como tú no van al cielo.

En su rap también le tiró a los seguidores de Cosculluela insinuando que solo las personas ignorantes lo escuchan: “nadie te la cree, solo los que escriben Residente con ‘c’. Son cantantes frustrados, que nunca llegaron. Hablan de cocina pero nunca cocinaron. No vale la opinión de estos letrados, ni la de Revol con su cara de testículo arrugado. En fin, estos son los que te han aplaudido”.

¿Qué dice Residente sobre Shakira, Ricky Martin y J Balvin en su nueva tiradera?

Shakira es de las primeras que mencionó, donde dice: “Soy lo último que verás antes de que mueras, el techo del hospital, la cara de la enfermera, de esta ternera me como el lomo, las costill’, me como hasta la calavera, el rabo, el cuello, no dejo na’ en el plato, hasta Shakira se queda sin cadera“.

También mencionó a J Balvin cuando habló de las personas que aplaudieron la tiradera que Cosculluela escribió contra René: “Y los fanáticos de Balvin que todavía están dolidos”.

Para finalizar su tiradera de nueve minutos, dijo que ya no quería tirarle a nadie más y que quería ser baladista como Ricky Martin.

¿Qué pasó entre Cosculluela y Residente?

El conflicto comenzó cuando Cosculluela hizo un comentario homofóbico sobre la artista Tokischa, declarada persona no binaria, porque se besó con la rapera Villano Antillano.

René, que es muy amigo de Tokischa, compartió una foto al lado de ella para mostrar su apoyo, con la frase “No me desafíes! Q te voy a dar pa llevar!! El miedo se lo inventó el diablo, vamo a darle a la gente un round pa q se curen. Esto es White Lion! De amistad pa curarnos”. Al día siguiente, Cosculluela publicó “René renuncia”.