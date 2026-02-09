La referencia de Bad Bunny contra la cocaína y el “tusi” que pasó desapercibida en el Super Bowl

En las últimas dos entregas de la Evaluación Nacional de Drogas que la DEA publica cada año, en el apartado de nuevas sustancias aparece la alucinógena sintética 2C-B, mejor conocida como "tusi", así como el énfasis en el tráfico de cocaína desde países latinoamericanos; con este contexto presente, no es cosa menor que Bad Bunny haya decidido incluir una mención a estas drogas durante su show en el Super Bowl.

Y es que en medio de su profundo mensaje de orgullo y visibilidad a la cultura latina , el cantante puertorriqueño no dejó pasar la oportunidad para resaltar el mensaje en contra del consumo de estas sustancias a través de su música.

¿Bad Bunny hizo mención a la cocaína y el "tusi" durante el Super Bowl?

La respuesta es sí. Durante la interpretación de NUEVAYoL, Bad Bunny incluyó la parte en la que menciona las principales características de la cocaína y el "tusi", momento que no estuvo censurado y se emitió en cadena nacional, tanto en Estados Unidos como el resto del mundo.

"El perico es blanco, sí, sí. El tusi es rosita, eh-eh. No te confundas, no, no. Mejor evita, ey ey", dijo Benito Antonio Martínez Ocasio durante la interpretación de su canción, una en la que el tema principal es la diversión en Nueva York.

El mensaje en la letra es claro y busca evitar el consumo del "perico", como es apodada la cocaína en varias regiones de Latinoamérica, y el "tusi", conocido por su particular color rosado, con el pretexto de divertirse en una ciudad tan emblemática de Estados Unidos.

Inmediatamente después se vivió uno de los momentos más emblemáticos del show de medio tiempo, cuando cantó: "Un shot de cañita en casa de Toñita, ay. PR se siente cerquita", donde su compatriota, María Antonia Cay, le sirvió un trago y llevó a San Francisco un pedacito de su Caribbean Social Club, un bar con sangre latina que respira en Brooklyn desde 1970 .

¿Qué es el "tusi rosita" que dijo Bad Bunny en el show de medio tiempo?

La " cocaína rosa " o tusi es, en realidad, una denominación engañosa para un peligroso combinado de sustancias que gana terreno en las urbes. Aunque inicialmente el nombre se refería al compuesto alucinógeno 2C-B, la DEA señala que el Cártel de Sinaloa ha transformado esta "marca" en un cóctel variable de ketamina mezclada con cocaína, metanfetamina o incluso fentanilo.

Pink cocaine is a mixture of several different substances, every batch is different, & a person does not know how their body will react to it each time. Learn more #DrugFacts from @DEAHQ ➡️ https://t.co/zJ0CiDp3ut pic.twitter.com/djmutgfnwV — US Attorney Nevada (@USAO_NV) May 7, 2025

Para sostener este mercado, el cártel gestiona cargamentos masivos de ketamina procedentes de China; sin embargo, la distribución no es exclusiva de las grandes mafias mexicanas; organizaciones como el Tren de Aragua también operan en su venta al por menor.

Según informa la DEA, el color rosa es solo para diferenciarlo de otras drogas y se consigue con colorantes comestibles o polvo para hornear.