“No a la guerra”: el contundente mensaje que lanzó el actor Javier Bardem durante los Premios Oscar

La guerra que se libra en Medio Oriente fue mencionada por el actor español Javier Bardem, quien aprovechó su participación en la 98ª ceremonia de los Premios Oscar para lanzar un contundente mensaje mientras presentaba a los nominados a Mejor Película Internacional.

Mensaje que lanzó Javier Bardem durante los Premios Oscar

El actor se pronunció en contra del conflicto en Medio Oriente, generando reacciones en redes sociales y medios internacionales.

Bardem, quien se convirtió en el primer actor español en ganar un Oscar en 2007, subió al escenario acompañado por la actriz Priyanka Chopra Jonas. Ambos eran los encargados de entregar la estatuilla en la categoría de Mejor Película Internacional, pero antes de anunciar al ganador aprovechó para decir:

“No a la guerra y una Palestina libre”, palabras que arrancaron aplausos entre los asistentes. Momento que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

El significado del pin “No a la guerra” que llevó Javier Bardem

El actor español llegó a la gala de la 98ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, con un pin en la solapa con la frase “No a la guerra”.

Un lema que tiene un fuerte significado político y social. Este eslogan se popularizó en España hace más de dos décadas durante las protestas contra la guerra en Irak, convirtiéndose en uno de los símbolos del movimiento pacifista de la época.

Javier Bardem aclaró que la pegatina que llevó puesta durante esta noche fue la misma que usó en el año 2003; hace 23 años de la guerra que calificó como "ilegal" en Irak.

"Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basandose en mentiras. En ese entonces eran armas de destrucción masiva, ahora es acabar con un régimen", comentó durante la alfombra roja.

Javier Bardem aprovecha su paso por la alfombra roja de los premios Óscar para afirmar que la guerra en Irán es “ilegal” y pedir que se hable “de las cosas que importan”, en alusión a la situación en Gaza, al tiempo que expresa su apoyo al lema “Free Palestine”.#Oscars pic.twitter.com/eFNzjGgrwI — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 15, 2026

Además del lema visible en su solapa, Bardem también hizo referencia al símbolo de Handala, una figura asociada con la resistencia del pueblo palestino.