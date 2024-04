“No te preocupes por mí”: Maribel Guardia recuerda así a su hijo, Julián Figueroa

La actriz y cantante Maribel Guardia decidió un sensible mensaje a su hijo Julián Figueroa, fallecido hace un año en su residencia en la Ciudad de México.

La artista de cintas como La Alacrana (1986) y Pedro Navaja (1984) escribió una carta en su perfil oficial de Instagram, donde acompañó la publicación de una fotografía donde sale acompañada de su hijo, que tuvo durante su relación con el también intérprete Joan Sebastian.

“Así lo habría querido Julián Figueroa": Maribel Guardia habla sobre su regreso a los escenarios (VIDEO)

En su misiva, Maribel Guardia asegura que en estos 12 meses los ha pasado pensando, rezado y llorado por él, aunque reconoce que ese es “tan sólo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás”.

“Eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo, ayudabas a los niños con cáncer, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a gente que no tenía como operarse. No te preocupes por mí, tu precioso hijo José Julián, Marco, Mima, Maribel e Ime siempre me acompañan”, afirmó la cantante.

¿Por qué falleció Julián Figueroa?

El también cantante Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, debido a que sufrió un infarto agudo al miocardio, así como una fibrilación ventricular, según reveló su madre, Maribel Guardia, a través de sus redes sociales.

La actriz afirmó que encontraron inconsciente a su hijo en el interior de su casa ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, mientras ella acudió al teatro.

Tras ello, llamaron al número de emergencias 911, pero cuando arribó la ambulancia y los agentes de la policía, a Julián Figueroa “lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno”, mencionó Maribel Guardia.

Un día antes de su fallecimiento, Julián Figueroa había dedicado un mensaje a su padre, Joan Sebastian, quien nació el 8 de abril de 1951 y murió el 13 de julio de 2015.

“Qué despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades”, escribió en ese entonces Julián.