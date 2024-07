“Un atentado contra los derechos humanos”, MC sobre sobrerrepresentación en el Congreso

El partido Movimiento Ciudadano (MC) pidió a las autoridades electorales que con apego a la legalidad y a la votación que obtuvo ese partido en el pasado proceso electoral se les otorguen 9 senadurías en la cámara alta y no sólo 5 como se pretende hasta el momento.

“Lo que queremos es respeto a la ley, no privilegios, el problema es que se ha dado privilegios excesivos que no están contemplados en la ley a las coaliciones., no pueden ni deben estar por encima de la voluntad popular ningún acuerdo, sobre todos está la voluntad popular, incluso sobre nuestra propia constitución y sobre nuestras normas porque es el pueblo el que las hace.”, dijo Dante Delgado de MC.

De igual forma, aseguraron que de no corregirse esta imposición el congreso corre el riesgo de tener una mayoría legislativa artificial encabezada por Morena.

“De lo que se trata es de que todos los votos cuenten e igual valgan lo mismo”, puntuó.

“Un atentado contra los derechos humanos”, asegura Dante Delgado

Por último, dijo que la decisión es un atentado contra los derechos humanos de los mexicanos, por lo que trabajan para que se cumpla con la legalidad y la constitución.

“Nosotros queremos que tu voto cuente y se cuente bien, que se cuente a favor de México, estamos trabajando para acreditar que asiste la razón a seis millones y medio de mexicanas y mexicanos que votaron por Movimiento Ciudadano”.

¿Cómo quedaron las Cámaras en México tras el 2 de junio?

¡Atención! Tras las elecciones 2024, la votación en el Senado y la Cámara de Diputados quedaron de la siguiente forma:

Senado

PAN: 15.8 y 17.9% de los votos, lo que representa entre 19 y 22 senadurías.

PRI: 10.7 y 12.% de los votos, por lo que tendrá entre 15 y 18 senadores.

PRD: 2.0 y 2.7% de los votos, por lo tanto, obtendría entre 0 y 3 escaños.

PVEM: 8.6 y 9.6% de la votación, por ello tendrá entre 10 y 15 senadurías.

PT: 5.3 y 6.5% de los votos, por ello contará entre 9 y 13 escaños.

MC: 10.9 y 12.0%, por ello contará entre 4 y 8 senadores.

Morena: 41.9 y 44.0% de la votación, por ello tendrá entre 57 y 60 senadores.

Cámara de diputados