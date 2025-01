Sorprende Trump en Foro de Davos al hablar de su relación con México

El Presidente Donald Trump participó de manera virtual en el Foro de Davos con temas relacionados con la migración, además dejando su huella al hablar de su relación con México .

En su intervención virtual en el Foro Económico de Davos, Donald Trump sorprendió al destacar que su relación con México, mencionando que está en un buen momento, comparándola favorablemente con la de Estados Unidos con Canadá y Europa.

¿Qué dijo Donald Trump en el Foro Davos?

El actual presidente Donald Trump, en la conferencia virtual del Foro de Davos, dijo que su relación con México va bien, en comparación con Canadá y Europa; en el pueblo de Davos, en Suiza, se reúnen los dirigentes económicos y políticos del mundo entero.

El Presidente, Donald Trump, asistió de manera virtual, y durante la sesión de esta mañana dijo que al parecer Estados Unidos y México se están entendiendo bien, pidiendo que se trate de manera justa con otras naciones.

Siendo esas palabras sorprendentes ante la situación, ya que el gobierno de Donald Trump anunció medidas duras y de deportación de de miles de mexicanos y de otras nacionalidades que no tienen papeles migratorios.

Sin embargo, Trump está dejando de tratarlos igual a México y a Canadá , ya que mencionó que “Canadá ha sido un país muy difícil de tratar a lo largo de los años, y no es justo que tengamos un déficit de 200 mil o 250 mil millones de dólares. No los necesitamos para fabricar nuestros coches, y ellos fabrican muchos. No necesitamos su madera porque tenemos nuestros propios bosques, etc., etc. No necesitamos su petróleo y gas, tenemos más que nadie”

El plan de Donald Trump, sigue enfocado en atraer empresas a territorio estadounidense para regresar los empleos que la globalización se llevó de Estados Unidos hace décadas.

Cada día que pasa, es más evidente que Trump quiere que las armadoras de automóviles instaladas en México y en Canadá de General Motors, Ford Motor Company y Stellantis (antes Chrysler) se regresen a Estados Unidos.

Es por eso sus amenazas de imponerles hasta 25 porciento de tarifa a cada uno de los autos fabricados en México y en Canadá.

¿Qué dijo Donald Trump de la migración en el Foro de Davos?

El nuevo gobierno de Trump ya estableció contacto con el gobierno de México, durante la reunión México se encargó de que los representantes de Estados Unidos, entendieran que los grandes grupos de migrantes que antes llegaron hasta su frontera Sur se redujeron hasta en un 78 porciento, esto a la ayuda de México.

Antes de la toma de posesión de Donald Trump, México ya había logrado contener a millones de inmigrantes, evitando que crearan una crisis mayor en la frontera con Estados Unidos.