Todo sobre el Día de San Patricio 2026: significado, costumbres y cómo se festeja

El Día de San Patricio 2026 es mucho más que desfiles y color verde; es una celebración global con raíces profundas en la historia de Irlanda, pero ¿cuál es el significado, las costumbres y cómo se festeja?

¿Quién es San Patricio?

En un pequeño granero en Saul, tras desembarcar en la desembocadura del río Slaney, donde un hombre humilde fundó su primera iglesia y comenzó una revolución espiritual que cambiaría la historia de Irlanda.

FEELING LUCKY 🍀 pic.twitter.com/kpFnQlNO4e — The White House (@WhiteHouse) March 17, 2026

San Patricio falleció un 17 de marzo del año 461. Hoy, su legado físico descansa en el camposanto de la Catedral de Down, en Downpatrick. Su tumba no necesita lujos; está marcada por una imponente piedra conmemorativa de granito local, extraída directamente de los montes de Mourne, simbolizando la fuerza y la sobriedad de su misión.

¿Cómo inició el Día de San Patricio?

Luke Wadding fue un fraile franciscano que transformó una devoción local en un fenómeno global. Nacido en Waterford en 1558, Wadding dedicó su vida a la fe y a la política eclesiástica desde Roma, donde falleció en 1657.

Fue gracias a su persistencia y visión que el 17 de marzo se inscribió oficialmente en el calendario como día festivo, logrando que el orgullo irlandés se celebrara no solo en la isla, sino en el resto del mundo.

Así fue como comenzó una festividad religiosa para conmemorar su muerte y recordarlo por su labor de evangelización durante el siglo V en Irlanda.

¿Cómo se festeja el Día de San Patricio?

Lejos de Irlanda, el Día de San Patricio se ha convertido en una celebración que mantiene vivo el orgullo y la identidad irlandesa en distintas partes del mundo.

Comunidades de origen irlandés realizan eventos, desfiles y reuniones donde no faltan los elementos más representativos como las barbas rojizas, sombreros verdes y el icónico trébol de tres hojas, símbolo ligado a la tradición del santo.

Con el paso del tiempo, la festividad también ha adoptado un carácter más festivo y social, en el que el consumo de cerveza se ha vuelto parte esencial de la tradición.

Esta evolución ha llevado a que bares y reuniones se llenen de personas que celebran con bebidas y decoraciones temáticas, reflejando cómo la fecha ha trascendido lo religioso para convertirse en una fiesta cultural.

Uno de los elementos más llamativos es la cerveza teñida de verde, una tradición que, contrario a lo que muchos creen, no surgió en Irlanda, sino en Estados Unidos.

Se cree que fue en 1914 cuando el médico irlandés-estadounidense Thomas Hayes Curtin añadió colorante azul a la cerveza clara durante una celebración en Nueva York, logrando el característico tono verde.