¿Qué es el punto cero en la capital de nuestro país?

La Ciudad de México tiene sitios memorables y con gran historia, uno de ellos es el Monumento Hispográfico, en honor a Enrico Martínez, quien fuera un importante cosmógrafo. Esta estatua se encuentra en la esquina de las calles 5 de Mayo y Monte de Piedad. Por muchos años se pensó que el punto cero, el kilómetro cero comenzaba en ese punto.

¿Qué es la hispografía?

Estudia la distribución de la elevación de la superficie de la Tierra.

“Este punto que es en honor a Enrico Martínez, el era cosmógrafo ahí en el siglo XIX, y este aparte de ser el punto donde marca el nivel por aquellas inundaciones, también marca el kilómetro cero”, comentó Arturo Trejo, cronista de la ciudad.

¿Qué es el kilómetro cero?

Es el término que se utiliza para nombrar el punto donde comienzan y se calculan las distancias de los diferentes caminos y carreteras al interior de la República Mexicana, así como también a nivel internacional.

Cronistas advierten que también el punto cero podría ser en el nivel de la Puerta Mariana de Palacio Nacional.

“Pero de dónde partimos para poder decir cuál es el punto cero, aquí por ejemplo, estaba como dudoso, podría ser la Puerta Mariana de Palacio Nacional”, mencionó el cronista de la Ciudad de México

Después de años de investigación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), determinaron que el punto cero de la capital del país se encuentra a 11.8 metros de la puerta principal de Palacio Nacional.

“El INEGI se dio a la tarea de investigar que fue Antonio López de Santana en 1842 donde decreta, este punto como el kilómetro cero, para partir de este centro hacia los demás de cualquier lugar y estado”, afirmó Arturo Trejo.

El punto cero de la Ciudad de México se encuentra en la imponente Plaza de la Constitución.