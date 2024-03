Elecciones de EU 2024: ¿Qué es el Súper Martes y por qué es importante en el país?

El día más importante para las elecciones primarias en Estados Unidos está por llegar, se trata del llamado Súper Martes, el cual será el próximo 5 de marzo. ¿Pero qué es y por qué es importante en las elecciones de EU 2024?

¿Qué es el Súper Martes?

Se le conoce como Súper Martes al día en que se celebran 16 contiendas primarias, donde están en juego 850 delegados republicanos y mil 420 demócratas; es decir que en este día se podrían definir quiénes serán los candidatos oficiales para las elecciones presidenciales.

Hasta el momento, Donald Trump, por parte de los republicanos, y Joe Biden, por los demócratas, han arrasado en las elecciones primarias. Pese a la diferencia que tienen contra sus oponentes, en el Súper Martes esa diferencia podría acortarse o bien acercarlos más a la candidatura.

¿Cuál es la importancia del Súper Martes? | Reuters

Cabe destacar que cada candidato necesita mil 200 delegados para ganar las elecciones primarias y hasta el momento Trump lleva 122 y Nikki Haley 24. Mientras que en los demócratas, Biden acumula 206 y los demás precandidatos no llevan ninguno.

¿En qué estados habrá elecciones primarias el Súper Martes?

En el Súper Martes habrá elecciones en los siguientes estados: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia y el territorio, Samoa Americana.

También se conocerá el resultado de las primarias demócratas en Iowa, que se realizaron por correo.

¿Nikky Haley tiene oportunidad de ser candidata presidencial en el Súper Martes?

A pesar de los baja que va Haley, aún tiene una oportunidad de recuperarse en el Súper Martes ganando la mayoría de los estados en disputa, lo que alargaría la contienda republicana.

Sin embargo, si Trump vuelve a arrasar en el Súper Martes, prácticamente se convertiría en el candidato de su partido, ya que Haley no podría argumentar que su candidatura no es viable ya que no podría alcanzar los delegados necesarios.