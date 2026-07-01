El hombre que entrenó a equipos mexicanos y logró que Pelé jugara en Jalisco después del Mundial del 70

Hablar de la historia del futbol mexicano es recordar a grandes jugadores y entrenadores que cambiaron el rumbo de distintos clubes. Sin embargo, hay personajes cuya influencia ha quedado en un segundo plano, pese a haber protagonizado episodios únicos. Uno de ellos fue Vladislao Wenceslao “El Polaco” Cap, técnico argentino de origen europeo que dejó una huella importante en México y fue el responsable de que Pelé disputara un partido en Jalisco poco después del Mundial de México 1970.

Vladislao Cap no solo dirigió a equipos del futbol mexicano, también fue un hombre con la capacidad de construir relaciones dentro y fuera de la cancha. Su prestigio le permitió convencer al considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos para regresar a territorio mexicano apenas unos meses después de haber conquistado la Copa del Mundo con Brasil.

Aquel encuentro quedó grabado en la memoria de miles de aficionados y se convirtió en uno de los eventos deportivos más importantes de la época en Guadalajara.

¿Quién fue Vladislao Cap y cuál fue su relación con el futbol mexicano?

Vladislao Cap nació en Argentina y desarrolló una destacada carrera tanto como futbolista como entrenador. En México dirigió a varios clubes, entre ellos Atlas, Jalisco y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, instituciones donde dejó un legado por su estilo de trabajo y su visión táctica.

Durante su estancia en el país fortaleció su relación con dirigentes y promotores del futbol nacional, lo que le permitió impulsar proyectos que parecían imposibles.

Uno de esos momentos ocurrió tras el Mundial de 1970, cuando Brasil todavía celebraba el histórico título conseguido con una generación encabezada por Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino y Carlos Alberto.

Así logró que Pelé volviera a jugar en Guadalajara

Después del Mundial de México 70, Pelé era la máxima figura del futbol internacional. Su agenda estaba llena y cada aparición generaba una enorme expectativa. Aun así, Vladislao Cap consiguió convencer al astro brasileño y al Santos FC para disputar un partido amistoso en Guadalajara.

La presencia del llamado "Rey del Futbol" provocó un lleno en el estadio y permitió que miles de aficionados mexicanos vieran nuevamente en acción al tricampeón del mundo, ahora vistiendo la camiseta del Santos.

Ese partido representó mucho más que un amistoso. Fue una oportunidad para acercar al público mexicano a una de las mayores leyendas del deporte y consolidó a Guadalajara como una ciudad capaz de albergar eventos futbolísticos de talla internacional.

El legado de Vladislao Cap sigue vigente

Aunque el paso del tiempo ha hecho que su nombre sea menos conocido entre las nuevas generaciones, Vladislao Cap forma parte de la historia del futbol mexicano por distintas razones. Además de dirigir a clubes tradicionales, protagonizó uno de los episodios más recordados de la década de los 70 al facilitar el regreso de Pelé a México.

A 38 años de la muerte de Vladislao Cap. Un tipo entrañable, de los mejores que conocí en el fútbol.



Fue el 10/09/82, a los 48 años, cuando dirigía a River (sólo pudo hacerlo en 10 partidos). También vistió la banda roja en 1962/65.



(Acá una charla con el Polaco, el 26/05/82). pic.twitter.com/C1oTg6xnpR — Miguel A. Bertolotto (@MigueBertolotto) September 11, 2020

Su trabajo trascendió los resultados deportivos. Ayudó a fortalecer la proyección internacional del futbol mexicano y dejó claro que las conexiones construidas dentro del deporte también pueden convertirse en acontecimientos históricos.

Hoy, más de cinco décadas después, la historia de Vladislao Cap recuerda que detrás de algunos de los momentos más memorables del futbol existen personajes cuya labor ocurrió lejos de los reflectores, pero cuyo impacto permanece en la memoria de quienes vivieron aquella época.