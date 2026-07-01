“Las cosas se volverán difíciles y cambiantes": Danny Glover revela que padece Alzheimer; ¿qué es esta enfermedad?

El actor estadounidense Danny Glover, conocido por haber protagonizado icónicas cintas de acción como Arma Mortal (1987) o Depredador 2 (1990), reveló que padece la enfermedad de Alzheimer.

Danny Glover revela diagnóstico de Alzheimer

El histrión de 79 años de edad mencionó en una entrevista en el programa de televisión estadounidense Today que había recibido este diagnóstico en el año 2022, poco antes de recibir un premio humanitario de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood.

“Sé que a medida que la enfermedad avance, las cosas se volverán difíciles y cambiantes”, afirmó Glover. Destacó que, después de conocer que tenía Alzheimer, detectó que sus movimientos, su habla y su memoria se han vuelto más lentos. A pesar de ello, sigue acudiendo a eventos y actividades comunitarias en San Francisco, California, de donde es originario.

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer y cómo afecta al cerebro?

La enfermedad de Alzheimer es cuando aparece una acumulación de proteínas en el cerebro, lo cual causa que las neuronas mueran con el paso del tiempo y el tamaño del cerebro se reduzca, explica la Clínica Mayo de Estados Unidos.

De los más de 55 millones de personas con demencia en el mundo, entre el 60% y el 70% tiene este padecimiento.

Síntomas principales y evolución del padecimiento

Los primeros síntomas del Alzheimer son olvidar eventos o conversaciones recientes. Al avanzar la enfermedad, los pacientes pueden sufrir grandes pérdidas de memoria y hasta la pérdida de capacidades para realizar tareas cotidianas.

Cabe recordar que este padecimiento no tiene cura. No obstante, un adecuado diagnóstico y su tratamiento por un médico pueden mejorar los síntomas o desacelerar el deterioro de las funciones cerebrales.

En casos graves de avance de la enfermedad, la pérdida de funciones del cerebro puede llevar a una deshidratación, desnutrición o infección, complicaciones que pueden derivar en la muerte.