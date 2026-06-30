Aficionados mexicanos se despiden emotivamente de la Selección de Irán en Tijuana

La Selección de Irán puso punto final a su estancia en México. Después de quedar eliminada en la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, el equipo abandonó este lunes el hotel donde permaneció concentrado en Tijuana para iniciar el viaje de regreso a casa.

El itinerario contempla un vuelo hacia Estambul, Turquía, donde realizará una escala antes de continuar su trayecto con destino a Teherán. Con ello concluye la participación de la escuadra iraní en la Copa del Mundo y también una estancia en territorio mexicano que terminó marcada por las muestras de apoyo de la población.

Afición mexicana despide a la Selección de Irán

Decenas de aficionados mexicanos despidieron con porras, gritos y mucha alegría a la Selección de Irán, en los videos se observan la euforia y emotividad mientras avanza el autobús de los jugadores iraníes. Demostrando el cariño que hay entre ambas aficiones y naciones, la cual nació después de los desprecios y malos tratos que sufrieron por parte de Estados Unidos.

Los mexicanos se despiden de la Selección de Irán y le dan su última muestra de cariño. Hoy el equipo parte hacia Estambul donde van a hacer escala, para finalmente llegar a Teherán. El pueblo de Tijuana terminó compensándoles todos los malos tratos que sufrieron por parte de… pic.twitter.com/C4kqNuEf3Q — Martín Dandach (@MartinDandach) June 30, 2026

Antes de partir, el Departamento de Medios de la Selección Nacional de Fútbol de Irán publicó un comunicado dirigido a los mexicanos. En el mensaje agradeció el respaldo de los periodistas que dieron seguimiento al equipo durante el torneo y, de manera especial, la hospitalidad que recibieron por parte de los habitantes de Tijuana.

El mensaje de Irán destaca la hospitalidad de México

En el texto, la delegación iraní aseguró que la ciudad fronteriza logró hacerlos sentir "como en casa". También señaló que los recuerdos, las amistades y el cariño recibido permanecerán en el corazón de cada uno de los integrantes del equipo.

Además, agradecieron al pueblo de México y al Gobierno mexicano por el trato brindado durante su estancia. El comunicado resalta que la calidez de los tijuanenses fue determinante para cerrar su participación mundialista con una experiencia positiva.

La selección también aprovechó el mensaje para reconocer el trabajo de los medios de comunicación que siguieron sus actividades. Según el documento, la cobertura informativa permitió mostrar con precisión los momentos complicados que, afirman, enfrentó la delegación durante su paso por Estados Unidos, donde consideraron haber recibido un trato "injusto y antideportivo".

pic.twitter.com/mh5Fwjs1ez — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) June 29, 2026

Tijuana cierra con una buena imagen el paso de Irán por Norteamérica

Aunque el combinado iraní no consiguió avanzar a la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026, su despedida dejó una imagen distinta a la que vivió en otros momentos del torneo. Durante sus últimos días en Tijuana recibió constantes muestras de afecto por parte de aficionados mexicanos, quienes acudieron a las inmediaciones de su hotel para despedir al equipo.

El comunicado concluye con un mensaje sencillo: "Gracias, y esperamos que nuestros caminos vuelvan a cruzarse". Con esas palabras, la Selección de Irán cerró oficialmente su paso por México y emprendió el regreso a su país, llevando consigo el recuerdo de una ciudad que, según sus propias palabras, les abrió las puertas y les ofreció un trato cálido en la recta final de su participación mundialista.