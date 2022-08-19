¿Qué es la gripe del tomate detectada en niños de India?

Médicos de India reportaron el brote de una nueva enfermedad que es denominada gripe del tomate y que aparentemente afecta principalmente a niños menores de cinco años. La rara infección no pone en riesgo la vida de los enfermos.

Los primeros casos de gripe del tomate aparecieron en mayo de este año en el distrito de Kollam de Kerala, India. Hasta el momento se reportan 82 niños menores de cinco contagiados.

De acuerdo con la revista médica The Lancet, la gripe del tomate tiene síntomas similares a los del Covid-19; sin embargo, con este virus surgen erupciones rojizas en la piel y no está relacionado con el coronavirus.

Los expertos indicaron que la gripe del tomate podría ser un efecto secundario de la fiebre chikungunya o del dengue en los niños.

“La gripe del tomate es una enfermedad autolimitada y no existe un fármaco específico para tratarla”, compartió la revista The Lancet en un comunicado.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe del tomate?

Los síntomas principales de la gripe del tomate son fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones, erupciones cutáneas de color rojo, de ahí obtuvo su nombre el nuevo virus, ya que las ampollas aparecen en todo el cuerpo y aumentan de tamaño gradualmente hasta alcanzar el tamaño de un tomate. Otros síntomas son fatiga, náuseas, vómito y diarrea.

Debido a que la gripe del tomate es similar al chikungunya y al dengue, el tratamiento médico también es similar: aislamiento, descanso, beber muchos líquidos y tomar paracetamol.

¿Cómo se contagia la gripe del tomate?

La gripe del tomate se contagia a través del contacto cercano, y al igual que otros virus, este es muy contagioso, pero no pone en riesgo la vida de los menores enfermos.

Los médicos recomiendan el aislamiento durante cinco o siete días desde el inicio de los síntomas para evitar la propagación del virus a otros niños o a los adultos, así como mucha higiene y evitar que los menores compartan juguetes, ropa y artículos que utilizan constantemente.

