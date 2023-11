Estos son los causas y síntomas de la hipertricosis

Si consideras que eres una persona que tiene mucho vello corporal, hasta tal punto de considerar que es de manera excesiva, saber cuáles son los síntomas, causas, así cómo se cura la hipertricosis te puede interesar, pues a pesar de que no supone un problema grave de salud, puede perjudicar la imagen y sensación de seguridad en las personas.

¿Qué es la hipertricosis?

La hipertricosis es una alteración, no tan común en las personas alrededor del mundo, en la que el crecimiento del vello se vuelve mayor, aun en sitios donde no debería de haber pelo, de forma localizada o no localizada. Cabe destacar que, hasta el momento, no existe una causa principal que desencadene esta alteración; sin embargo, existe evidencia médica de que el factor genético influye en la hipertricosis congénita.

¿Cuáles son los tipos de hipertricosis?

Existen al menos seis tipos de la alteración, principalmente caracterizándose cada una en las zonas donde crece el pelo:



Hipertricosis congénita terminal: conocida como síndrome del hombre lobo.

Hipertricosis espinal: también conocida como cola de fauno.

Hipertricosis irritativa o adquirida: Se produce como consecuencia de procesos inflamatorios provocados por un esfuerzo repetitivo.

Hipertricosis de cejas y pestañas: Se produce un crecimiento de pelo en estas zonas.

Hipertricosis cervical anterior: también conocida como nuez de Adán, debido al crecimiento de pelo en esta zona.

Hipertricosis del pabellón auricular: Es frecuente en ancianos y pacientes diabéticos; se caracteriza por el crecimiento de pelo en las orejas y en el interior de los oídos.

¿Cuáles son los síntomas y cura de la hipertricosis?

En primera instancia, la aparición de pelo en áreas donde no es habitual es el principal síntoma de la hipertricosis. El médico, además de realizar un examen físico y la descripción de síntomas, solicitará análisis de sangre para conocer los niveles hormonales. Si así lo considera, también pedirá ecografías o tomografías para eliminar cualquier preocupación de que un tumor sea la causa del crecimiento anormal del pelo.