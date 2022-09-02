¿Qué es el magnicidio y cuáles son los más recordados en el mundo?

Presidentes, Ministros y líderes políticos y hasta religiosos que se reunen con multitudes están expuestos a ser blanco de un magnicidio, y en muchas ocasiones, los coches blindados o guardaespaldas no son suficientes para evitarlo, pero ¿qué es un magnicidio?

La Real Academia Española (RAE) define al magnicidio como una “muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder”, así que el asesinato de cualquier líder de un país se considera magnicidio.

En algunos países, como España, el magnicidio es considerado uno de los delitos más graves de su código penal. Y en la historia moderna del mundo se han registrado varios líderes y presidentes asesinados.

Los magnicidios en el mundo

Shinzo Abe en Japón

Shinzo Abe, exprimer ministro de Japón, fue víctima de un magnicidio el pasado 8 de julio de 2022 al recibir dos disparos cuando ofrecía un discurso durante un acto electoral.

El líder japonés recibió dos disparos con un arma casera a unos tres metros de distancia. Tras el ataque, Abe fue trasladado de inmediato en ambulancia y helicóptero al hospital, donde los médicos lucharon por salvarle la vida.

La policía arrestó al atacante, identificado como Yamagami Tetsuya, un residente de Nara de unos 40 años, un antiguo miembro de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, las fuerzas armadas del país.

|Reuters

Jovenel Moise en Haití

Jovenel Moise, era el presidente de Haití asesinado el 7 de julio de 2021. En la madrugada, un grupo de hombres entraron a su casa en Puerto Príncipe y dispararon contra el presidente. En el ataque la primera dama resultó lesionada.

El magnicidio del presidente de Haití sucedió dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas, unos comicios en los que Moise no podía ser candidato.

Isaac Rabin, en Israel

El primer ministro de Israel, Isaac Rabín, fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 por un estudiante judio extremista, tras firmar la paz con el líder palestino, Yasser Arafat.

Luis Donaldo Colosio en México

Uno de los magnicidios más recordados en México fue el del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994.

|FIA

Ese día, Colosio llegó a Tijuana para realizar un evento de proselitismo en la colonia Lomas Taurinas, sin embargo no contaba con la seguridad necesaria, por lo que un hombre se acercó hasta donde estaba y le disparó.

John F. Kennedy en estados Unidos

El magnicidio del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, es el más conocido a nivel mundial, ya que fue uno de los primeros ocurridos en el mundo moderno.

El 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy fue baleado mientras saludaba desde un automóvil descapotable en una caravana presidencial en Dallas.

