¿Qué es la OEA y qué países la conforman?

Nicaragua anunció este viernes su salida de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por los cuestionamientos sobre la elección presidencial en la que ganó Daniel Ortega; pero ¿qué es la OEA y cuántos países aún forman parte de la organización?.

La OEA es una estructura internacional que tiene como objetivo ser un foro político para la toma de decisiones, diálogo multilateral y la integración de los países de América.

La función principal de la OEA es prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los 35 estados miembros, así como procurar la solución pacífica de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos.

Para lograrlo, cada año se reúnen los cancilleres de Relaciones Exteriores de cada país con la finalidad de tratar asuntos de carácter urgente y de interés común.

La OEA fue creada en mayo de 1948, cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951. Desde entonces, la organización se encarga de mantener “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia" de los países miembros.

¿Cuántos países conforman la OEA?

Actualmente, la OEA reúne a 35 países de América Latina, contando aún a Nicaragua, que recientemente comenzó el proceso para desligarse de la organización internacional.

Entre los países que la conforman se encuentra: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Surinam, Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, San Cristobal y Nieves, Canadá, Belice y Guyana.

¿Cuándo se integró México a la OEA?

México fue de los primeros países en integrar la Organización de los Estados Americanos en mayo de 1948, desde entonces ha participado de manera activa y comprometida en cada uno de los momentos clave de la gestación y construcción del sistema interamericano.

De acuerdo con la OEA, México ha contribuido en diversos convenios para convivir en paz y propiciar el mejoramiento de todos los países de América, mediante mutua comprensión y respeto por la soberanía de cada uno.

