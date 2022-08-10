¿Qué es, cuáles son los síntomas y cómo se contagia el Henipavirus?

Un grupo de científicos de China identificó 35 casos de un nuevo virus animal, del tipo Henipavirus, en las comunidades de Shandong y Henan, pero ¿qué es, cómo se contagia y cuáles son los síntomas que produce?

La revista “New England Journal of Medicine” publicó un estudio el pasado 4 de agosto sobre un nuevo virus, detectado por los científicos después de tomar muestras al fluido de la garganta de personas que recientemente habían tenido contacto con animales.

Hasta ahora se han detectado 35 contagios en humanos, de los cuales 26 portadores desarrollaron sintomatología, según información del estudio, citada por el diario oficialista Global Times.

¿Qué es Henipavirus, detectado recientemente en China?

El Henipavirus es un virus que puede infectar y causar enfermedades potencialmente fatales en especies huéspedes, incluyendo animales y humanos, según la Biblioteca Virtual en Salud.

Existen cinco Henipavirus identificados, entre ellos, el virus Hendra y el Nipah, dos patógenos “altamente virulentos que causan brotes en humanos y están asociados con altas tasas de letalidad”, explicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Los científicos identificaron que 35 personas de China estaban contagiadas con un nuevo virus llamado Henipavirus Lyanga que es de origen animal (zoonótico) y hasta ahora no existen vacunas contra dicho patógeno.

In this report, investigators in China identified a new henipavirus associated with a febrile human illness. This virus was also found in shrews. https://t.co/FYX4KazyC6 pic.twitter.com/SC1EAcGeNC — NEJM (@NEJM) August 8, 2022

¿Cuáles son los síntomas del Henipavirus Lyanga?

De acuerdo con el estudio publicado en la revista “New England Journal of Medicine”, los pacientes infectados tuvieron síntomas como fiebre, cansancio, tos, pérdida del apetito, náuseas y dolores, tanto de cabeza como musculares.

Henipavirus: el nuevo virus de origen animal que afecta al menos a 35 humanos en China. No existen, por ahora, vacunas o tratamientos. Lee más sobre este nuevo foco de transmisión animal-humano en @unamglobal. 👇https://t.co/TkKi1Wjqa3 — UNAM (@UNAM_MX) August 9, 2022

Los investigadores detectaron otros síntomas relacionados con el Henipavirus Lyanga, entre ellos:



Disminución de glóbulos blancos.

Insuficiencia hepática y renal.

Bajo recuento de plaquetas.

¿Cómo se contagia el Henipavirus Lyanga?

Los murciélagos de fruta albergan dos de los Henipavirus conocidos: Hendra (HeV) y Nipah (Niv); estos pueden transmitirse de animales a humanos, como pasó con Lyanga, pero hasta el momento se desconoce si este nuevo virus se contagia de persona a persona.

El virus Hendra se transmite por contacto directo con caballos infectados a través de la exposición a la orina de murciélago; pero no se contagia de persona a persona, ni directamente de los murciélagos a los humanos.

Mientras que el virus Nipah causa infecciones a través del contacto directo con cerdos o murciélagos infectados; en este caso sí existe la transmisión de persona a persona por medio de gotitas respiratorias.

