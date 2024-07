Días más largos: Factores que alteran la rotación de la Tierra, según la NASA

Los hallazgos de la NASA, publicados en Nature Geoscience y Proceedings of the National Academy of Sciences, destacan el impacto del cambio climático en los sistemas más fundamentales de nuestro planeta.

¿Qué provoca que los días sean más largos, según la NASA?

El derretimiento de las capas de hielo y la disminución del agua subterránea están alterando la rotación de la Tierra, lo que provoca que los días sean más largos, según dos nuevos estudios financiados por la NASA.

“En apenas 100 años, los seres humanos hemos alterado el sistema climático a tal grado que estamos viendo el impacto en la forma misma en que gira el planeta”, dijo Surendra Adhikari, coautor de ambos estudios y geofísico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

Un planeta tambaleante

Los estudios se basaron en más de 120 años de datos para analizar cómo la redistribución del hielo y el agua, impulsada por el cambio climático, está afectando la rotación de la Tierra. Esta redistribución ocurre cuando las capas de hielo y los glaciares se derriten más rápido de lo que se acumulan las nevadas, y cuando los acuíferos pierden más agua subterránea de la que se repone con las precipitaciones.

Estos cambios de masa hacen que el planeta se tambalee mientras gira, lo que desplaza su eje de rotación y provoca un fenómeno conocido como movimiento polar. Además, la Tierra está girando más lento, lo que se traduce en un alargamiento del día.

Los científicos analizaron el movimiento polar durante las últimas 12 décadas y encontraron que los cambios en las aguas subterráneas, las capas de hielo, los glaciares y el nivel del mar son responsables de casi todas las oscilaciones periódicas en la posición del eje. Las variaciones de masa durante el siglo XX se debieron principalmente a ciclos climáticos naturales.

Días cada vez más largos

El segundo estudio se centró en la duración del día. Desde el año 2000, los días se han alargado aproximadamente 1,33 milisegundos cada 100 años, un ritmo más rápido que en cualquier otro momento del siglo anterior. La causa principal es el derretimiento acelerado de los glaciares y las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero.

Si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, el alargamiento del día debido al cambio climático podría alcanzar los 2,62 milisegundos por siglo, superando el efecto de la atracción lunar sobre las mareas, que ha aumentado la duración del día en la Tierra en 2,4 milisegundos por siglo durante miles de millones de años.

“Es un pequeño cambio, pero es significativo”, dijo Adhikari. “Es una señal de que el cambio climático está teniendo un impacto profundo en nuestro planeta”.

Los estudios resaltan la urgencia de tomar medidas para mitigar el cambio climático y proteger el sistema climático de la Tierra. Las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la sostenibilidad son cruciales para evitar que los impactos del cambio climático se intensifiquen en las próximas décadas.