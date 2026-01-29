¿El cajero se tragó tu tarjeta? Esto debes hacer para recuperarla y proteger tu dinero

¡Atención, mexicanos! El que una tarjeta se quede atorada en el cajero automático, es una situación más común de lo que imaginamos; sin embargo, es importante saber cómo actuar ante este tipo de casos.

¿Qué hacer si el cajero se queda con tu tarjeta?

¡No entres en pánico! Si el cajero se queda con tu tarjeta , lo primero que debes hacer es guardar la calma y NO alejarse del lugar, y seguir estos pasos:

Llama de inmediato a tu banco emisor para reportar el problema. Los números de atención a cliente se encuentran en el mismo cajero; sin embargo, es importante revisar que sean los teléfono oficiales.

Se recomienda bloquear la tarjeta que se quedó atrapada dentro del cajero, esto puedes hacerlo desde la aplicación del banco o directamente en una sucursal.

¿Cómo protegerte de estafas si tu tarjeta se queda en el cajero?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros (Condusef) compartió algunas recomendaciones para evita ser caer en estafas en caso de que tu tarjeta se quedara dentro del cajero, pero ¿cuáles son?



No confíes en los número telefónicos pegados en el cajero: Verifica que el teléfono sea la línea oficial del banco antes de llamar.

Bloquea tu tarjeta de inmediato: Puedes hacerlo desde la aplicación de banco o directamente desde la sucursal.

No confíes en cualquier persona: Si algún ciudadano se acerca para "ayudarte" o solicitarte información personal, desconfía de ellos.

Se recomienda a las y los usuarios, no dar datos personales y financieros a personas desconocidas.

💳⚠️ ¿El cajero no te devolvió tu tarjeta?



No intentes recuperarla. Repórtalo de inmediato a tu banco para bloquearla y proteger tu dinero.



🛡️ Actuar a tiempo reduce el riesgo de fraudes.



👉 Revisa estos #ConduTips y conoce qué hacer.#EducaciónFinanciera pic.twitter.com/JasgyjixWE — CONDUSEF (@CondusefMX) January 20, 2026

¿Por qué el cajero puede tragarse mi tarjeta?

Expertos aseguran que las tarjetas pueden quedar retenidas por las siguientes razones:



Ingresar un NIP incorrecto en varias ocasiones

Tener una tarjeta expirada

La tarjeta cuenta con reportes de robo o pérdida

Transacciones sospechosas

Defectos en la tarjeta

Problemas técnicos con el cajero

¿Qué hago si el cajero se queda con mi dinero en efectivo?

En caso de que el cajero automático no entregue el dinero o lo dé incompleto, se recomienda comunicarse con tu institución bancaria para reportar este hecho, lo único que necesitas es tener el número de cajero y la institución responsable del ATM.

Después de levantar la queja, la institución bancaria proporcionará un folio al usuario, junto con una fecha estimada en la que podría llegar el reembolso a la cuenta bancaria, para que una vez que concluya la investigación, se deposite el efectivo.