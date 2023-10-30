¿Se te cayó al agua? Esto es lo que sí y lo que no debes hacer si tu celular se moja

El celular se ha convertido en una de las herramientas esenciales en la vida de las y los mexicanos, por lo que si el dispositivo llega a sufrir algún tipo de daño, se debe soluciona de inmediato, pero, ¿Qué pasa si mi teléfono se moja?

A pesar de que existen celulares “resistentes al agua”, no significa que sean inmunes a cualquier tipo de líquidos, ya que estos dispositivos suelen soportar cierta cantidad de agua.

Cosas que nunca debes hacer cuando tu celular está mojado

¡Cuidado! Es importante saber que si nuestro celular está mojado, lo primero que debemos hacer es apagarlo, o en otro caso, desenchufarlos, pues tenerlo conectado a la electricidad podría provocar un accidente grave.

Otra de las cosas que no debemos hacer cuando un celular se moja, es no utilizar la secadora de cabello para acelerar el proceso, pues esto podría dañar algunos elementos que se encuentran dentro del dispositivo, lo que podría ser peligroso.

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Trucos para secar tu celular si se moja

Cuando un celular cae en algún recipiente o lugar lleno de agua, lo primero que debemos hacer es sacarlo rápidamente, esto para evitar que el teléfono sufra un daño permanente, pero ¿Cómo existen trucos para secarlos?

Sacúdelo: Una de las formas para secar el celular es darle la vuelta al dispositivo y sacudirlo suavemente, esto hará que una gran parte del líquido salga.

Una de las formas para secar el es darle la vuelta al dispositivo y sacudirlo suavemente, esto hará que una gran parte del líquido salga. Técnica del arroz: Otra manera, y una de las utilizadas, es colocar el dispositivo móvil en un recipiente con arroz para que se absorba la humedad del celular .

Otra manera, y una de las utilizadas, es colocar el dispositivo móvil en un recipiente con arroz para que se absorba la humedad del . Paño de microfibra: Con un paño de microfibra, limpia el dispositivo suavemente, este debe humedecerse con un poco de limpiador de circuitos electrónicos.

Recordemos que si un celular se moja, lo primero que debemos hacer después de sacarlo del agua, es retirar la tarjeta SIM, así como la tarjeta de memoria en caso de que el dispositivo cuente con una.

¿Qué pasa si mi celular no prende después de mojarse?

Si tu dispositivo continúa sin funcionar, a pesar haber intentado alguno de los trucos anteriores, es muy importante llevarlo con un especialista y no intentar abrir el celular, ya que ellos sabrán qué hacer con el teléfono.