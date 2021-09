No queremos que México sea un campamento de migrantes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no quiere que México sea un campamento de migrantes e insistió en que se deben buscar la soluciones que atiendan este fenómeno de raíz.

En su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre si no ha contemplado que el gobierno de Estados Unidos destine recursos para atender a los migrantes a su paso por México o estadía en la frontera.

Ante eso, AMLO respondió que sí, pero agregó que primero es importante atender el fondo de este problema migratorio.

“No queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo que la gente no se vea obligada a emigrar porque si no, continuamos con lo mismo, es: retenerlos, ponerlos en albergues y no enfrentamos el problema de fondo”, indicó el mandatario federal.

Recordó que Estados Unidos no ha invertido en desarrollo de América Latina y el Caribe desde que se puso en marcha la Alianza para la el Progreso; “ayudaron cuando fue la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall y luego con el presidente Kennedy se creó la Alianza para el Progreso pero en los 60 y desde entonces no ha habido nada”.

Para México no más Plan Mérida

AMLO refirió que en el caso de México lo que se estableció fue el llamado Plan Mérida que consistió en entregar armamento, helicópteros artillados hasta hace poco pero como hay amnesia política, se olvida.

Qué hacían los presidentes del periodo neoliberal con el secretario de Gobernación, de Seguridad, de Relaciones Exteriores tomarse la foto recibiendo helicópteros artillados; el embajador de Estados Unidos, ese era el Plan Mérida, ya no queremos eso

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ demandó la intervención de organismos internacionales en #Haití donde sus habitantes han dejado el país por la violencia y la falta de trabajo pic.twitter.com/rY1bp1DCVD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2021

El presidente López Obrador dijo que lo que requieren los países es apoyo para el desarrollo y que cambie la política que se ha aplicado desde hace muchos años y que no ha dado resultados.

Sobre el tema de la crisis humanitaria y migratoria de Haití, el presidente AMLO dijo que este apoyo de Estados Unidos debe ocurrir, lo mismo buscar el de la Organización de las Naciones Unidas porque existe en ese país “un completo desgobierno, hay muchísima violencia, asesinan al presidente y hay bandas de delincuentes”.

En este caso dijo: “La ONU se está tardando ¿dónde están las organizaciones de Derechos Humanos?... No hay que dar la espalda, sino atender los problemas”.

