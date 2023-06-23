Estas fueron las actividades de las ‘corcholatas’ de Morena hoy viernes 23 de junio

El recorrido de las ‘corcholatas’ de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), continúa por México para elegir al aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ¿qué hicieron este viernes 23 de junio de 2023?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes de Morena y sus aliados a lo largo del día. Ellos son las ‘corcholatas’ de Morena:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard visita Pachuca; habla con empresarios y encabeza asambleas

El día de hoy, Marcelo Ebrard acudió a Pachuca, donde visitó los municipios de Hidalgo y Tulancingo para platicar con empresarios, así como encabezar asambleas para llevar información en pro de la Cuarta Transformación.

Diálogo en Pachuca con altavoz pic.twitter.com/IsMB0ycJsV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 23, 2023

Claudia Sheinbaum viaja a Sonora, ¿qué hizo?

Claudia Sheinbaum viajó a San Luis Río Colorado, Sonora, donde dirigió una Asamblea Informativa; "se sintió fuerte el calor, pero el calor de los corazones de mujeres y hombres sonorenses que forman parte la Cuarta Transformación", apuntó.

En nuestra Asamblea Informativa San Luis Río Colorado, #Sonora, se sintió fuerte el calor, pero el calor de los corazones de mujeres y hombres sonorenses que forman parte la Cuarta Transformación.



Gracias a todas y todos ustedes que luchan y nos acompañan por consolidar el… pic.twitter.com/kq7Cj74KVD — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 23, 2023

Adán Augusto López Hernández se encuentra en Querétaro este viernes 23 de junio

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sigue de visita en Querétaro, donde recorre la ciudad de San Juan del Río; "se los dije claramente: no los abandonaremos, más temprano que tarde la transformación llegará", escribió en sus redes oficiales.

Con gran alegría, iniciamos nuestro quinto día de recorridos en San Juan del Río. Esta hermosa e histórica ciudad nos ha recibido con los brazos abiertos.



Se los dije claramente: no los abandonaremos, más temprano que tarde la transformación llegará a Querétaro. pic.twitter.com/8MwfS7zFvd — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 23, 2023

¡De gira por su propio hogar! Ricardo Monreal está en Zacatecas

El aspirante Ricardo Monreal se encuentra de gira por Zacatecas, tierra que lo vio crecer. El exfuncionario ofreció una conferencia de prensa a medios de comunicación, así como una serie de asambleas informativas.

Conferencia de prensa con los medios de comunicación de Zacatecas. pic.twitter.com/2uwZ0zNkx1 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 23, 2023

Gerardo Fernández Noroña sigue su gira por Veracruz

Gerardo Fernández Noroña está de visita por Veracruz, municipio donde visitó Xalapa, para ofrecer entrevistas a medios de comunicación, así como llevar a cabo una venta de sus libros.

Manuel Velasco suspende actividades tras accidente de su esposa

Debido al accidente de su esposa, Anahí, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Velasco, decidió suspender todos sus compromisos para pasar tiempo con su familia.

Muy buenas noches.



El día de ayer, mientras me encontraba de gira en la ciudad de Monterrey, mi esposa @Anahi sufrió un percance en el oído que le provocó una afectación en el tímpano. 1/2 — Manuel Velasco (@VelascoM_) June 22, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las corcholatas de Morena termina el próximo domingo 27 de agosto y será a partir del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, Morena elegirá a su candidato oficial a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.

Corcholatas de Morena y alianza PT y PVEM|Morena

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

De acuerdo con información de Morena, se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y el resultado determinará quién será electo para ser el aspirante oficial a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.