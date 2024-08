Expertos califican la Reforma al Poder Judicial como un “Golpe de Estado técnico”

Siguen en aumento las voces en contra de la reforma al Poder Judicial, algunos alertan que esta iniciativa que se discute en el Congreso tiene otros fines más allá de mejorar el sistema de justicia.

Algunos expertos califican a la reforma judicial como la toma de un poder sobre el otro y es que dicen que la iniciativa no es para mejorar la calidad de la justicia sino para tratar de controlarla; incluso le llaman “Golpe de Estado técnico”. Es decir, quitar a una autoridad sin el uso de la fuerza, pero sí a través de la técnica legislativa.

“Estamos ante un inminente golpe de estado, un inminente ‘Golpe de Estado’ basado en el argumento demagógico, en el aprovechamiento de la ignorancia, la falta de conocimientos de una sociedad.”, comenta Reynaldo Manuel Reyes Rosas, Magistrado Federal.

¿Qué es un “Golpe de Estado técnico”?

El magistrado Reyes basa su hipótesis en la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera que un “Golpe de Estado técnico” contra el Poder Judicial se produce cuando se configura una intervención que compromete aspectos como independencia y autonomía.

“El Golpe de Estado como la manifestación de la debilidad, de la negación de la democracia y recurrir a la destrucción de un poder porque no se pudo mediante la política. La destrucción de un poder, de dos poderes, sí es posible hacia el otro y eso como que somos culpables de la pobreza, de la impunidad. ¡No señores!”, agrega.

Investigadores consideran que la Reforma al Poder Judicial busca acabar con la división de poderes

Otros investigadores coinciden en que lo único que persigue esta reforma es acabar con la división de poderes. Algo que no le conviene a ningún ciudadano ya que podría quedar a merced de un gobierno totalitario.

“Sin duda lo que se está buscando no es una reforma judicial, no es una reforma a los procedimientos, no es una reforma para el mejor acceso a la justicia. Lo que se está buscando es la toma del poder y por lo tanto desmontar el esquema de división de poderes.”, señala Rafael Estrada del Foro de Constitucionalistas de México.

Para los expertos, es importante que los legisladores razonen su voto antes de que una decisión política eche abajo lo logrado hasta el momento en nuestro país en materia de justicia.