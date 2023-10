Así se escuchaba 1968: La música y las películas que cautivaron a los jóvenes antes del 2 de octubre

En el año de 1968, diversos movimientos sociales en México y el mundo tuvieron lugar para demandar cambios en los gobiernos y la sociedad. Sin embargo, el 2 de octubre de dicho año es una fecha recordada debido a la masacre de Tlatelolco.

Cabe recordar que en ese entonces, miles de estudiantes jóvenes marcharon en la Ciudad de México para terminar con un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, el cual fue duramente reprimido por el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

¿Qué música se escuchaba en México en 1968?

En ese entonces, los jóvenes escuchaban música generalmente de Rock and roll de grupos en inglés y español. Temas de agrupaciones como The Beatles, The Doors, The Who, Deep Purple y artistas como Aretha Franklin irrumpieron los radios de las juventudes en todo el mundo.

Los jóvenes escuchaban cancciones como “Mrs. Robinson” de Simon & Garfunkel, el cual fue tema de la cinta “El Graduado”, con Dustin Hoffman. Mientras que artistas como Bob Dylan interpretaban éxitos como “Like a Rolling Stone” y “The Times are A-changing”.

En el ámbito nacional, en 1968 nació la agrupación mexicana Three Souls in my Mind, que derivó en lo que hoy conocemos como El Tri. Dicho grupo incluso cerró el conocido festival musical de Avándaro, celebrado tres años después, el 11 y 12 de septiembre de 1971.

En la música en español, artistas como Óscar Chávez, Amparo Ochoa y Judith Reyes acaparaban la escena musical con sus temas de protesta, con temas como “Román Castillo”.

Mientras que en la escena musical pop, celebridades como Enrique Guzmán, Angélica María, Julissa, Los Rockin Devils, César Costa dominaban los escenarios musicales mexicanos.

¿Qué veían en el cine en México en 1968?

En junio de 1968, los cines estrenaron “El planeta de los simios”, mientras que en abril llegó la cinta “¿Quién teme a Virginia Woolf?”, con Elizabeth Taylor, Richard Burton, Sandy Dennis y George Segal.