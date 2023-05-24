¿Necesitamos nuevas clases de geografía? Estos son los países que han cambiado su nombre

En 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó que Turquía cambiara su nombre a Türkiye, porque “es la menor expresión de los valores, la cultura y civilización turcas”.

¿Por qué Turquía cambió su nombre?

El presidente Recep Tayyip Erdogan solicitó el cambio de nombre de su país, pero solo en su traducción al inglés, ya que anteriormente se confundía con el pavo en ese país, el cual se escribe turkey.

Sin embargo, Turquía no ha sido la única nación en cambiar su nombre. Conoce cuántos y qué países se llamaban diferente a como los conocemos actualmente.

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¿Qué países han cambiado sus nombres?

Países Bajos

Tal vez uno de los más conocidos sea Holanda, que ahora se llama Países Bajos, aunque para muchos el primer nombre es el más recordado.

En enero de 2020, la junta de gobierno solicitó que el país fuera llamado Países Bajos, para abarcar a todas las regiones que lo conforman, ya que Holanda solo se refiere a 12 provincias, las más visitadas por el turismo.

Macedonia del Norte

En 2019, Macedonia se cambió el nombre a República de Macedonia del Norte, para evitarse conflictos con su vecina Grecia, quien tiene una región llamada Macedonia, y que obstruía su membresía a la OTAN.

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Grecia, miembro de la OTAN, bloqueó el ingreso de Macedonia a la organización militar hasta que cambiaran el nombre de su región.

Si nos vamos más atrás, Macedonia del Norte era Yugoslavia, pero al conseguir su independencia, se cambió el nombre por Macedonia, lo que trajo el conflicto con Grecia.

Sri Lanka

Su nombre inicial era Ceilán, pero en 1972 las autoridades rebautizaron al país para darle fin a su pasado colonial. Sin embargo, fue hasta 2011 cuando Sri Lanka fue reconocido oficialmente por la ONU.

Chequia

¿Recuerdas a República Checa? ya no se llama así desde el 2016. El gobierno decidió que el nombre era demasiado largo, por lo que metieron sus papeles para que se cambiara a Chequia; aunque la ONU ya maneja el nuevo nombre, a nivel internacional no es muy utilizado.

