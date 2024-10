Este es el destino de los vehículos tipo “monstruo” decomisados al crimen organizado en México

El 1 de septiembre de 2024, la Fiscalía General del Estado de Sonora decomisó cuatro vehículos tipo monstruo durante un cateo realizado en un predio agrícola del ejido El Arenoso, en el municipio de Pitiquito.

El aseguramiento se realizó con ayuda de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con efectivos del Ejército Mexicano.

Los carros monstruos estaban en un almacén que funcionaba como taller para habilitarlos con placas metálicas y otras adecuaciones. El cateo se realizó para recuperar indicios del presunto delito de disparos indebidos de armas de fuego.

Además de que tres de los vehículos decomisados tenían reporte de robo: un pick up Dodge RAM, un pick up Ford F-350, doble cabina, color blanco y un pick up GMC Sierra, doble cabina, color gris, excepto el camión AM General Corporation. Las autoridades también aseguraron 7 casquillos percutidos calibre 50 mm. y 24 vidrios balísticos (blindados). Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

¿Cuáles son los vehículos monstruos?

Los vehículos tipo monstruos son aquellos que el crimen organizado utiliza durante enfrentamientos con autoridades u otros grupos criminales. Les adaptan un blindaje artesanal, habilitándolos con placas metálicas y otras adecuaciones.

¿Qué hacen con los vehículos tipo “monstruo” decomisados al crimen organizado?

De acuerdo con el Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, que viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé la destrucción de los objetos que son instrumentos del delito. Uno de ellos son estos vehículos monstruos.

Por ejemplo, la Fiscalía General de la República informó el 8 de septiembre, que destruyó 25 vehículos con blindaje artesanal o carros monstruo, decomisados en distintos enfrentamientos en Tamaulipas. Estos pertenecían presuntamente al Cártel del Noreste y al Cártel del Golfo.

En el acto, hay elementos del Ministerio Público Federal (MPF), los cuales coordinan el evento de identificación y las diligencias. Además de que peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control de la FGR verifican que el procedimiento se lleve a cabo en los términos de la norma aplicable.