Metro CDMX: retrasos y avance de trenes HOY | Caos en Línea 4 y Línea 8
Sigue el reporte EN VIVO del Metro CDMX hoy 27 de febrero de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada de este viernes 27 de febrero de 2026.
En esta cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca, te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de hoy viernes 27 de febrero de 2026.
Metro CDMX: retrasos y avance de trenes HOY | Caos en Línea 4 y Línea 8
Dosificación de usuarios en Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre maniobra de dosificación de personas en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 27, 2026
Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso… pic.twitter.com/YCTz5nzJgm
Caos en Metro Constitución de 1917
Usuarios del Metro CDMX reportan que: "¿Algún motivo por el cual el tren estacionado en Constitución lleve más de diez minutos sin avanzar? Neta, les encanta hacerse pendejos para después decir que los usuarios no permitimos el cierre de puertas y nosotros generamos el desmadre".
Algun motivo por el cual el tren estacionado en constitución lleve mas de diez minutos sin avanzar, neta les encanta hacerse pendejos para despues decir que los usuarios no permitimos el cierre de puertas y nosotros generamos el desmadre.— 💯♌ OctA☢☣ (@octavioamador5) February 27, 2026
Esperas prolongadas en Línea 4 y Línea 8
¿Qué pasa en Línea 4? Usuarios del Metro CDMX reportan: "Línea 4 va lo más lento en mucho tiempo, no hay gente y jamás me había pasado que tardará más de 19 min por estación, tomen sus prevenciones gracias a estos inútiles!"
Por otra parte en Línea 8, los usuarios dicen que: "Que pasa en L8? Ya 10 minutos esperando s que pase un metro dirección constitución".
Línea 4 va lo más lento en mucho tiempo, no hay gente y jamás me había pasado que tardará más de 19 min por estación, tomen sus prevenciones gracias a estos inútiles!— Felipe Escalante (@felipescalantea) February 27, 2026
Inicia operaciones el Metro CDMX este 27 de febrero
El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 11° C pic.twitter.com/zH3ZeiRw4s— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 27, 2026