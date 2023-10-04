¡Toma nota! Esto pasa si no pagas tu tarjeta de crédito en la fecha límite

Una tarjeta de crédito funciona como una herramienta financiera, la cual puede utilizarse al momento de adquirir productos o servicios que no se pueden liquidar al momento, pero ¿Qué pasa su no lo hago en la fecha límite?

Existen distintas formas de pagar una tarjeta de crédito, las cuales van desde liquidar la deuda a finales de mes sin generar intereses, hasta pagarla en varios plazos con cierto tipo de interés sobre el saldo del impuesto.

¿Cuál es la sanción por no pagar la tarjeta de crédito a tiempo?

De acuerdo con expertos financieros, si no realizas a tiempo el pago de tu tarjeta de crédito, el banco en el que se solicitó esta herramienta, comenzará a realizar llamadas para informarte a cerca de tu deuda; en caso de no responder a estas advertencias, tus datos pasarán a los despachos de cobranza.

Además, el no cumplir con el pago de la tarjeta de crédito, genera un reporte en el Buró de Crédito, lo que podría afectar tu reputación financiera frente a los distintos bancos de México; esto puede verse cuando se consulta tu historial crediticio.

Recuerda que en el historial crediticio se muestra cómo es que las personas utilizan su dinero, pues se enlista el número de tarjetas de crédito, los préstamos solicitados, así como el pago a tiempo de cada deuda.

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¿Qué pasa si doy el pago mínimo de la tarjeta de crédito?

El pago mínimo representa un porcentaje del total de la deuda a pagar por utilizar la tarjeta de crédito; de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dar esta cantidad podría evitarte lo siguiente:

Inhabilitación de la tarjeta de crédito .

. Pago de intereses moratorios.

Cargos por falta de pago.

Afectar tu estatus crediticio.

El pago mínimo para la tarjeta de crédito dependerá de cada institución bancaria, y oscila entre el 2% y % del saldo; sin embargo, no se recomienda hacer esto de forma periódica, ya que podría provocarte un problema financiero a largo plazo.

¿Qué pasa si no utilizo mi tarjeta de crédito?

De acuerdo con algunas entidades financieras, si tienes una tarjeta de crédito y no la utilizas seguido, esta seguirá activa hasta que la o el responsable la desactive o hasta que llegue su fecha de vencimientos, por lo que se debe seguir pagando la mensualidad o la anualidad.