El caso de Jazmín García, la mujer policía de CDMX enterrada bajo su casa por su ex

La búsqueda desesperada de Jazmín García de Jesús, una joven policía de 25 años adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), terminó de la manera más trágica y cruel posible. Tras ser vista por última vez el pasado 15 de diciembre de 2025, su cuerpo fue localizado sepultado clandestinamente al interior de su propio domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón.

El principal sospechoso y hoy detenido es José “N”, su expareja sentimental y también expolicía, quien presuntamente la asesinó y ocultó el cadáver bajo la tierra de la vivienda que compartían, lugar donde continuó haciendo su vida cotidiana junto a sus dos hijos pequeños mientras el cuerpo de la madre yacía bajo sus pies.

¿Qué le pasó a Jazmín García? Recuento del caso

El calvario comenzó el 15 de diciembre, fecha en que Jazmín fue vista por última vez al salir de su trabajo en el sector de Minas Los Coyotes. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento clave: la oficial ingresó a su domicilio en la colonia Santa Rosa Xochiac, pero nunca se registró su salida.

A pesar de que su madre dio a conocer su desaparición el mismo día, fue hasta el reporte formal del 23 de diciembre que la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) activó los protocolos de alto impacto que llevaron a la verdad.

📝 La Fiscalía CDMX aprehende a un hombre investigado por la desaparición de una mujer policía de la @SSC_CDMX



Labores de inteligencia permitieron identificar al probable responsable, quien fue aprehendido por agentes de la @PDI_FGJCDMX cuatro días después de haber sido… pic.twitter.com/kpfZdnOeeq — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 28, 2025

Encuentran a mujer policía enterrada en su casa de CDMX

Cuatro días después de iniciar la investigación especializada, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de cateo en la vivienda de José "N". Fue gracias al olfato de "Káiser", un binomio canino del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), que se logró la localización.

El perro policía rascó frenéticamente en un punto específico del suelo e hizo un pequeño hoyo, alertando a los oficiales sobre el olor fétido que emanaba de la tierra. Al excavar, las autoridades encontraron el cuerpo de Jazmín en estado de descomposición.

Binomio canino fue clave para hallar el cuerpo de Jazmín García, mujer policía enterrada en su casa de CDMX|FIA

La identificación preliminar de la víctima fue posible gracias a las señas particulares difundidas en su ficha de búsqueda, específicamente un tatuaje distintivo en el antebrazo izquierdo con la figura de "Sol-Luna" y una cicatriz en la ceja izquierda.

José "N" fue detenido en el mismo inmueble el 27 de diciembre y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Actualmente enfrenta cargos por desaparición agravada, mientras la Fiscalía capitalina busca justicia para Jazmín y su familia, víctimas de un feminicidio que conmocionó a la corporación policial.

