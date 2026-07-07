Oficial | Estaciones de la Línea 3 del Cablebús CDMX que suspenderán servicio en julio

¡Atención, usuarios! El Sistema de Transportes Eléctricos (STE) anunció el cierre de estaciones de la Línea 3 del Cablebús de la Ciudad de México (CDMX) con motivo de la revisión anual en todas sus líneas.

A mediados de julio, los cierres programados empezaran en la Línea 3 que conecta Los Pinos con Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la capital. Pero ¿a qué hora dejará de brindar servicio?

Cablebús CDMX anuncia cierre en la Línea 3 a partir de esta fecha

¡Tómalo en cuenta! Desde las primeras horas del lunes 13 de julio, todo el tramo de la Línea 3 permanecerá cerrado, y ningún usuario podrá abordar las cabinas, ni hacer uso de las instalaciones.

Entre las estaciones afectadas se encuentran:



Los Pinos / Constituyentes (Terminal)

Panteón de Dolores

Charrería

Parcur/ Colegio de Arquitectos

Cineteca Chapultepec

Vasco de Quiroga (terminal)

A partir del 13 de julio realizaremos la revisión anual de nuestras líneas.



· Para la Línea 3 Los Pinos/Constituyentes-Vasco de Quiroga, será del 13 al 26 de julio

· En la Línea 2 Constitución de 1917-Santa Marta, del 27 de julio al 09 de agosto

· Y de la Línea 1 Indios… pic.twitter.com/njbZfKK2Tf — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 7, 2026

El motivo de la suspensión es que, durante dos semanas, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en los sistemas electromecánicos, así como en las cabinas y torres, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.

¿A qué hora comenzará el cierre de estaciones de la Línea 3 del Cablebús CDMX?

El servicio de la Línea 3 será suspendido a partir de las 23:00 horas del domingo 12 de julio para dar inicio a los trabajos de mantenimiento preventivo.

Las labores se llevarán a cabo del 13 al 26 de julio, por lo que el servicio permanecerá cerrado durante ese periodo. La operación se reanudará hasta el 27 de julio a partir de las 5:00 de la mañana.

Rutas de RTP gratis tras suspensión del servicio de cablebús

De acuerdo con el calendario establecido por el Sistema de Transportes Eléctricos (STE), los cierres quedan de la siguiente manera:



Línea 3 (Los Pinos/Constituyentes – Vasco de Quiroga): del 13 al 26 de julio.

Línea 2 (Constitución de 1917 – Santa Marta): del 27 de julio al 9 de agosto.

Línea 1 (Indios Verdes – Cuautepec y Tlalpexco): del 10 al 23 de agosto.

Por ello, y para no afectar los tiempos de traslado de las personas, durante el periodo en que el Cablebús permanezca fuera de servicio se habilitarán rutas de apoyo de RTP, las cuales serán totalmente gratuitas.

Recuerda que a partir del 13 de julio relizaremos la revisión anual de nuestras 3 líneas.



Durante ese tiempo contamos con servicio de apoyo con unidades de la @RTP_CiudadDeMex pic.twitter.com/TsAcmxrqEG — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 6, 2026

Para el cierre de la Línea 3, los camiones operarán entre Los Pinos Constituyentes y Colegio de Arquitectos, así como entre Vasco de Quiroga y la Cineteca, realizando ascenso y descenso en todas las estaciones.

En la Línea 2, habrá servicio en los siguientes recorridos:



Constitución de 1917 – Xalpa.

Xalpa – Santa Marta.

Lomas de la Estancia – Santa Marta.

San Miguel Teotongo – Santa Marta.

Para la Línea 1 el cierre será de la estación Indios Verdes a Cuautepec con ascenso y descenso en todas las estaciones.

