Extorsión y tentativa de homicidio en CDMX: Caen cuatro delincuentes tras operativos en Iztapalapa, GAM y Cuajimalpa

Ejecutan cuatro órdenes de aprensión, tres de ellas en reclusorios, en contra de hombres vinculados a la extorsión de comerciantes y locatarios, así mismo por delitos como robo y homicidio en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero (GAM) y Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX).

La ordenes fueron realizadas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México.

¿Quiénes son los detenidos? Identifican a los cuatro acusados de extorsión y delincuencia en la CDMX

Los primeros informes revelaron la identidad de los cuatro delincuentes. José Antonio "N", Marcel Emiliano "N", Eder Aldahir "N" y Juan Carlos "N", vinculados a la extorsión en contra de comerciantes y locatarios, y a otros delitos como robo y homicidio, y cuentan con antecedentes delictivos.

Autoridades revelaron que los trabajos de investigación recelaron pruebas sólidas y suficientes para corroborar la participación de los probables responsables en los delitos que se les acusa. Las pruebas fueron entregadas a un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio.

#Importante | En seguimiento a la Estrategia de Combate al delito de #Extorsión, y resultado de trabajos de investigación, compañeros de @SSC_CDMX en coordinación con agentes de la @FiscaliaCDMX ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión, tres de ellas en reclusión.



José Antonio… pic.twitter.com/zECwpRT3Ll — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 7, 2026

Los oficiales acudieron al Centro Penitenciario en Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, para localizar a dos hombres de 20 y 24 años, para notificarles las órdenes de aprehensión.

Otro de los implicados, un hombre de 37 años que permanece en el Reclusorio Varonil, también fue notificado de las órdenes de aprehensión.

Así como otro hombre de 35 años, quien se encontraba en calles de la alcaldía Cuajimalpa, y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

"Por lo anterior, los uniformados realizaron trabajos de investigación con los que obtuvieron datos de prueba sólidos y suficientes para corroborar la participación de los probables responsables", explicaron en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¿Qué pasará con los cuatro acusados?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reveló que los cuatro delincuentes quedaron en disposición de las autoridades correspondientes, quienes decidirán su situación legal.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre al situación de estos cuatro sujetos,.